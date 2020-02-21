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Киевстар, Vodafone и lifecell выходят на 4G в регионах – когда ждать

21 февраля 2020, 17:50

По условиям лицензий, средняя скорость мобильного интернета должна быть не меньше 2 Мбит/с.

Карта покрытия 4G Киевстар, Vodafone и lifecell растет – названы сроки
Карта покрытия 4G Киевстар, Vodafone и lifecell растет – названы сроки / Фото: pixabay.com

Киевстар, Vodafone и lifecell получают лицензии на 4G-интернет в регионах.

Как отмечается на сайте НКРСИ, освоение новых частот начнется в сентябре 2020 года. Завершить процесс операторы обязаны до ноября 2024 года.

Скорость интернета в регионах

По условиям лицензий, средняя скорость мобильного интернета должна быть не меньше 2 Мбит/с во всех населенных пунктах с населением более 2000 человек – на этом им дается 24 месяца. Для покрытия международных дорог – 30 месяцев, национальных – 48 месяцев.

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Лицензии выданы:

  • для lifecell – на 5 лет (до 01.07.2025),
  • для Vodafone – на 15 лет (до 01.07.2035),
  • для Киевстар – на 20 лет (до 01.07.2040).

Напомним, три мобильных оператора раскупили частоты для 4G в Украине в январе 2018. Подробнее читайте в нашем материале 4G в Украине заработал у Vodafone и lifecell: что это даст абонентам.

Позднее операторы объяснили, как проверить SIM-карту на доступ к 4G. Для быстрой проверки операторы предложили комбинации, которые необходимо набрать.

 

Киевстар Vodafone lifecell мобильная связь Интернет
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