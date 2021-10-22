Бюджетные и религиозные организации могут остаться без газа – нардеп Кучеренко

Бюджетные организации будут вынуждены прекратить потребление газа / УНИАН

Политика государственной компании "Нафтогаз", монопольно распоряжающейся газом отечественной добычи, может привести к срыву отопительного сезона в бюджетных и религиозных организациях.

Об этом написал на своем официальном сайте народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Стремительный рост мировых цен на газ и невозможность свободно покупать газ украинской добычи привели к тому, что бюджетные и религиозные организации на начало отопительного сезона 2021-2022 могут остаться без газа из-за отсутствия договоров", – отметил он.

По словам Кучеренко, в Украине насчитывается около 10 тысяч бюджетных организаций, которые являются потребителями природного газа. Согласно действующему законодательству, они обязаны приобретать товары и услуги исключительно путем объявления тендерных закупок с соблюдением требований Закона Украины "О публичных закупках".

"Большинство бюджетных организаций имеют действующие контракты на поставку природного газа с частными поставщиками, которые были отобраны в результате проведения публичных торгов в системе Prozorro. Но частные поставщики не могут сегодня закупить на рынке газ по цене, которая была бы приемлемой для бюджетных учреждений, а бюджетные организации не способны платить рыночную цену за газ", – отметил нардеп.

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Он добавил, что "Нафтогаз" обнародовал предложение для бюджетных и религиозных организаций лишь за два дня до начала отопительного сезона. Оно содержало типовой договор на продажу газа по льготной цене, алгоритм действий с перечнем значительного количества документов, которые нужно подать в "Нафтогаз", а также инструкцию "обхода" механизма государственных закупок на Prozorro.

"В Нафтогазе обещали за четыре выходных дня заключить в онлайн режиме 10 тысяч контрактов. По состоянию на 18.10.2021 было заключено 568 контрактов", – написал Кучеренко.

Народный депутат предостерег, что бюджетные организации, у которых не будет действующих договоров на поставку природного газа, будут вынуждены самостоятельно прекратить потребление энергоресурса.

"В противном случае их или принудительно отключат от газоснабжения, или они будут осуществлять несанкционированный отбор газа, за который потом необходимо будет рассчитываться с повышающим коэффициентом 1,5… Цена газа, который будет потребляться несанкционированно, с учетом коэффициента, составит около 43 гривен за куб", – резюмировал Кучеренко.

Он также добавил, что несанкционированные отборы природного газа повлекут за собой огромные негативные финансовые последствия для ООО "Оператор ГТС Украины".

Напомним, правительство и НКРЭКУ обязали "Нафтогаз" и других поставщиков продавать населению, а позже и теплокоммунэнерго, газ по цене около 8 гривен за куб м, но к категории "льготников" правительство не отнесло бюджетные и религиозные организации.

30 сентября между Правительством, "Нафтогазом", Офисом Президента и Ассоциацией городов Украины был заключен Меморандум, в котором зафиксировано, что бюджетные и религиозные организации также получат газ по "льготному" тарифу 16,5 гривен за куб м.