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Эксперты рассказали, как наращивание экспортных рынков влияет на Украину

25 августа 2021, 15:36

Оживление украинской экономики дало хороший ресурс для наполнения государственного бюджета.

Курс гривна доллар
В 2021 году бюджет пополнился более чем на 680 млрд / УНИАН

Укрепление гривны и рост экономики дает Украине значительное наращивание экспортных рынков, а вместе с этим и валютных поступлений от предприятий-экпортеров. Об этом рассказали УНИАН опрошенные эксперты.

Экономисты отмечают, что оживление украинской экономики, наблюдавшееся в последние месяцы, дало хороший ресурс для наполнения государственного бюджета.

За первые семь месяцев 2021 года он пополнился более чем на 680 миллиардов гривень и превысил аналогичный показатель 2020 года. Произошло это преимущественно за счет роста таможенных и налоговых поступлений. И значительную роль в этом сыграло в условиях благоприятной конъюнктуры увеличение экспорта сырьевых товаров.

Экономический эксперт аналитического центра "Змист" Игорь Петриченко считает, что рост сырьевых цен в мире, приводит к росту притока валюты от национального экспорта, так как сырье составляет в нем наибольшую долю.

"В сумме - эффект для Украины положительный, то есть рост притока валюты значительно больше роста оттока. Учитывая высокую степень корреляции нашего ВВП в долларовом эквиваленте и средних зарплат в долларах с притоком валюты в страну, такая ситуация будет означать значительный рост и ВВП, и зарплат в долларах уже в этом году", - сказал Петриченко.

В свою очередь директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак считает, что для Украины, как экономики с высокой долей сырьевой составляющей в ВВП, такой рост мировых цен - хорошая новость.

"Это приводит к ускоренному росту экономики, увеличению объема валютной выручки при том же физическом объеме экспорта. А следовательно - к укреплению гривни, которое мы наблюдаем", - сказала она.

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экономика
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