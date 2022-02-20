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Газа нет, а платежки приходят: украинцев разозлили нелепые "долги"

20 февраля 2022, 18:55
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Стоимость доставки газа еще с января 2020 года стала отдельным платежом, объяснили эксперты.

конфорка,газ
Украинцам выставляют странные счета за газ / УНИАН

В Украине абонентам приходят счета за газ, даже в случае отказа от использования "голубого топлива". Люди вынуждены платить за услугу, которой не пользуются.

Как рассказал киевлянин Павел Береговой, у него обнаружился долг за газ, хотя газа в квартире нет газа уже больше 10 лет, пишет ГазПравда.

"Это и в платежке видно, объем распределенного газа равняется нулю", – рассказал киевлянин.

Почему украинцы платят за неиспользованный газ

Эксперты центра объяснили: стоимость доставки газа еще с января 2020 года стала отдельным платежом. До этого сумма включалась в обычную платежку за газ. Теперь же все украинцы, к квартирам или частным домам которых подведена газовая инфраструктура, платят облгазам за ее обслуживание.

Физически они не получают газ, но благодаря наличию такой инфраструктуры могут в любой момент подключиться к газоснабжению. Ведь случае, если "труб" нет, за их установку нужно будет платить отдельно. А если от этой возможности отказаться, платить на услугу больше не придется.

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Минимальная сумма оплаты устанавливается автоматически в зависимости от группы, к которой относился потребитель на момент заключения договора с облгазом. Группа в свою очередь определяется в зависимости от наличия газовой плиты, котла, водонагревателя и т.д.

Как расторгнуть договор на поставку газа

Чтобы не платить, нужно обратиться в облгаз и расторгнуть договор о распределении. Если снова возникнет потребность пользоваться газом, нужно будет просто снова заключать договор и платить за подключение, объясняют эксперты.

Порядок действий:

  • следует обратиться к оператору ГРМ (облгазу) письменно по почте или электронной почте с требованием расторгнуть договор;
  • в заявку нужно добавить копию Акта о прекращении газоснабжения, если газоснабжение в доме прекращено официально;
  • если же дом не отключен от газа, но сам потребитель газом и не пользуется и не хочет платить за его доставку, придется написать еще и официальное заявление о прекращении газоснабжения.

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