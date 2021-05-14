УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Названы крупнейшие торговые партнеры Украины в первом квартале 2021 года

14 мая 2021, 17:09
Прослушать новость
Остановить

Россия – на четвертом месте в списке стран внешнего торгового оборота Украины.

Украина,флаг
В первом полугодии 2021 года крупнейшим внешнеторговым партнером Украины стала КНР / УНИАН

Согласно итогам первого квартала 2021 года, крупнейшим внешнеторговым партнером Украины является Китай. Доля китайского государства во внешнем обороте страны в виде экспорта и импорта товаров и услуг составила 13%. Второе место занимает Польша – 6,9%. Третье место за Германией – 6,5%. Замыкает четверку Россия – 6,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно сведениям Госстата, первое место во внешнем торговом обороте Украины занимает Китай – 13,0%, 4 290,4 млн долларов США. Далее следует Польша – 6,9% , 2 263,9 млн долларов. На третьем месте ФРГ – 6,5%, 2 141,4 млн долларов.

Четвертое место у России – 6,1%, 2 022,8 млн долларов. Примечательно, по итогам 2018 года РФ занимала первое место, а после этого – в течение двух лет – находилась на втором месте.

На пятом месте США – 5,5% – 1 814,2 млн долларов.

Доля стран ЕС во внешнеторговом обороте Украины составляет 40,4%.

Крупнейшие внешнеторговые партнеры Украины

  • Китай – 13% (4 290,4 млн долларов США)
  • Польша – 6,9% (2 263,9 млн долларов)
  • Германия – 6,5% (2 141,4 млн долларов)
  • Россия – 6,1% (2 022,8 млн долларов)
  • США – 5,5% (1 814,2 млн долларов)

Товарооборот Украины в 2020 году

  • Товарооборот Украины за прошлый год составил 103,4 млрд долларов США. Это на 7 млрд меньше, чем в 2019 году – 110,5 млрд долларов.
  • Крупнейшими импортерами украинских товаров и услуг, согласно данным Государственной таможенной службы, в 2020 году были Китай (7,1$ млрд), Польша (3,3$ млрд) и Россия (2,7$ млрд).
экономика новости Украины новости Китая
Сейчас вы просматриваете новость «Названы крупнейшие торговые партнеры Украины в первом квартале 2021 года». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Уменьшает переедание и защищает сердце: назван продукт, продлевающий жизньУменьшает переедание и защищает сердце: назван продукт, продлевающий жизнь Зеленый чеснок: чем полезен и кому категорически запрещенЗеленый чеснок: чем полезен и кому категорически запрещен Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 мая 2021 года: на что можно решитьсяГороскоп всех знаков Зодиака на 12 мая 2021 года: на что можно решиться Путину придется проглотнуть оскорбление от УкраиныПутину придется проглотнуть оскорбление от Украины Дима Комаров показал мусульманские развлечения без цензурыДима Комаров показал мусульманские развлечения без цензуры

Последние новости

19:15
Россия по указу Путина впервые объявила список недружественных стран
19:00
Министры экономики и транспорта уходят в отставку - нардеп Видео
19:00
Какая связь между сексом и человеческим долголетием - ответ ученых Видео
18:56
К команде Hitman присоединились два известных разработчика Видео
18:54
США ввели санкции против украинцев - Данилов Видео
Реклама
18:48
Радоница в 2021 году: какого числа и что делать Видео
18:25
В Индии в больнице изнасилованием COVID-больную довели до смерти Видео
18:22
Шмыгаль заявил об инициативе по решению кризиса с Нафтогазом Видео
18:17
Гороскоп всех знаков Зодиака на выходные: чем заняться, и кому нельзя стричься Видео
18:15
СНБО ввел санкции против 111 криминальных авторитетов - Зеленский Видео
17:47
Дан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країни
17:33
Как поздравить с Днем фрилансера: поздравления и открытки Видео
17:26
Семенченко объявили о подозрении в теракте за обстрел здания 112 канала Видео
17:12
Не забудьте бесплатно забрать копию Horizon Zero Dawn для PS4 или PS5 Видео
17:09
Названы крупнейшие торговые партнеры Украины в первом квартале 2021 года
17:00
Магнитная буря с 15 мая 2021: как пережить красный удар в 5 баллов Видео
16:37
В Минкульт прокомментировали слухи о блокировке YouTube-канала Дудя в Украине Видео
16:21
Вышел трейлер скандальной драмы о темнокожей королеве Великобритании Видео
16:19
Новинки Lenovo: мышь с беспроводной зарядкой и пауэбанк для ноутбуков
15:56
На Киевщине нашли повешенным 14-летнего подростка с патронами Видео
Реклама
15:48
Могильный беспредел: в РФ устроили чемпионат на скорость среди гробокопателей Видео
15:47
Путин объявил о "бизнесе" представителей властей Украины в России и Крыму Видео
15:25
Oppo представила беспроводные метки – аналог AirTag от Apple Видео
15:17
Потап назвал дату выхода первого трека из альбома ПТП без рекламы
15:02
У Путина сделали заявление об обострении конфликта Армении и Азербайджана Видео
14:47
Путин ответил на арест своего кума Медведчука и выдвинул обвинение Украине Видео
14:43
Одна из лучших игр 2020-го получит сиквел Видео
14:39
Ассоциация настаивает на изменениях в правила поставки газа
14:30
Кожный барьер: пять признаков того, что вы повредили его Видео
14:28
Дима Комаров показал мусульманские развлечения без цензуры
14:24
Украинцам назвали срок переоформления субсидий: куда и с чем обращаться Видео
14:18
Alyona Alyona призналась, как бойфренд доставляет ей удовольствие
14:18
В Украине зафиксировали цены на бензин и ДТ: сколько стоит топливо
13:42
Мишель Андраде перевела песню Echale на украинский язык Видео
13:40
Эксперт объяснил, почему украинские металлурги выступили против повышения рентных ставок
13:29
Первая леди призналась, что изменилось в Зеленском за годы его президентства Видео
13:21
В Кремле прокомментировали дело против Медведчука и прояснили позицию Путина Видео
13:19
Федерация работодателей раскритиковала законопроект о повышении рентных ставок
13:18
Пашинян обратился к Путину из-за военного вторжения Азербайджана в Армению Видео
13:07
Новый уровень медпомощи: больница в Стрые получила современное приемное отделение
Реклама
12:58
Как поздравить с Днем ангела Тамары 2021: поздравления, открытки
12:44
Зеленский оценил дело Медведчука и намекнул, кто будет следующим Видео
12:39
Ведущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проекта
12:29
Продажа Днепровского меткомбината: у Ахметова объяснили, что не так с требованиями АМКУ
12:15
Синоптик сказала, кому погода подарила грозы и когда похолодание Видео
12:10
На Медведчука надели электронный браслет: в прокуратуре раскрыли детали Видео
12:06
Елена Зеленская раскрыла происхождение денег на свои стильные наряды Видео
12:04
Почему бывает жарко во сне: семь причин Видео
12:01
Метинвест в первом полугодии 2021 года заплатит более 10 миллиардов гривен налогов
11:57
СНБО собирается на срочное заседание: введут новые санкции - СМИ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять