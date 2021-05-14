Названы крупнейшие торговые партнеры Украины в первом квартале 2021 года

Россия – на четвертом месте в списке стран внешнего торгового оборота Украины.
Согласно итогам первого квартала 2021 года, крупнейшим внешнеторговым партнером Украины является Китай. Доля китайского государства во внешнем обороте страны в виде экспорта и импорта товаров и услуг составила 13%. Второе место занимает Польша – 6,9%. Третье место за Германией – 6,5%. Замыкает четверку Россия – 6,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Согласно сведениям Госстата, первое место во внешнем торговом обороте Украины занимает Китай – 13,0%, 4 290,4 млн долларов США. Далее следует Польша – 6,9% , 2 263,9 млн долларов. На третьем месте ФРГ – 6,5%, 2 141,4 млн долларов.
Четвертое место у России – 6,1%, 2 022,8 млн долларов. Примечательно, по итогам 2018 года РФ занимала первое место, а после этого – в течение двух лет – находилась на втором месте.
На пятом месте США – 5,5% – 1 814,2 млн долларов.
Доля стран ЕС во внешнеторговом обороте Украины составляет 40,4%.
Крупнейшие внешнеторговые партнеры Украины
- Китай – 13% (4 290,4 млн долларов США)
- Польша – 6,9% (2 263,9 млн долларов)
- Германия – 6,5% (2 141,4 млн долларов)
- Россия – 6,1% (2 022,8 млн долларов)
- США – 5,5% (1 814,2 млн долларов)
Товарооборот Украины в 2020 году
- Товарооборот Украины за прошлый год составил 103,4 млрд долларов США. Это на 7 млрд меньше, чем в 2019 году – 110,5 млрд долларов.
- Крупнейшими импортерами украинских товаров и услуг, согласно данным Государственной таможенной службы, в 2020 году были Китай (7,1$ млрд), Польша (3,3$ млрд) и Россия (2,7$ млрд).