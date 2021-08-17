НБУ вводит в обращение новые памятные банкноты

НБУ вводит новые банкноты к 30-летию Независимости Украины / http://smartclever.com.ua/

Национальный банк Украины 20 августа введет в обращение новые банкноты. Нововведение посвящено 30-летию Независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба НБУ, это будут две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен.

На них будет важное отличие - на лицевой стороне будет нанесена символика к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

"На лицевой стороне на месте водяного знака нанесено трафаретной печатью специальной оптически-переменной краской праздничную айдентику – "30 лет Независимости Украины". Эта надпись постепенно меняет цвет во время изменения угла наклона банкноты", - указано в сообщении.

Известно, что памятные банкноты доступны в системе онлайн-заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка и через "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Радабанк" и "Таскомбанк" стоимостью 114 гривен и 512 гривен, за 100 и 500 гривневую банкноту соответственно.

Напомним, с 1 октября 2020 года в Украине перестали считаться денежными средствами монеты номиналом в 25 копеек. Вывод четвертаков из оборота Нацбанк объяснил желанием упростить наличные расчеты. Есть и вторая причина: монеты по 25 копеек не размениваются, так как монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек также выводятся из оборота.

Также ранее начинался процесс замены бумажных банкнот по 1 грн и 2 грн и монет в 1 гривну образца 1996 года - на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.