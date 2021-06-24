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"Оператор ГТС" переплачивает в разы на закупках оборудования и товаров – СМИ

24 июня 2021, 14:15

Госкомпанию обвиняют в переплатах при осуществлении госзакупок.

ГТС

Государственная компания "Оператор ГТС" в разы переплачивает при закупках оборудования и различных товаров, о чём сообщает "Обозреватель" со ссылкой на данные системы Prozorro.

Одним из примеров такого расточительства стал прошлогодний тендер по закупке регуляторов давления газа, победителем которого стало ООО "АльянсУкртрейд".

В договоре, который заключили госкомпания и фирма-победитель торгов, указано, что "Оператор ГТС" должен был получить 36 двухступенчатых регуляторов давления газа ERG-SE 10 общей стоимостью 84,96 тыс.грн. (без НДС), 14 двухступенчатых регуляторов давления газа ERG-SE 25 за 36,12 тыс.грн (без НДС) и два регулятора давления прямого действия ERG - H1 на сумму 26,326 тыс.грн (без НДС).

Таким образом, стоимость одного регулятора ERG-SE 10 составила 2360 грн за штуку, ERG-SE 25 – 2580 грн; ERG-H1 – в 13 163 грн.

"Указанные регуляторы производит турецкая компания "ESKA VALVE LTD". Согласно прайсу производителя "ESKA VALVE LTD" предлагает купить регулятор ERG-SE 10 за 18 евро (588 грн). Второй из заказанных регуляторов, ERG-SE 25 (2 580 грн для "Оператора ГТС Украины") продают за 20 евро (653 грн). Что касается самого дорогого наименования, регулятора ERG-H1, он стоит не 13 161 грн, а 140 евро (4 573 грн). Таким образом, если покупать оборудование по цене производителя сумма договора со 147 406 грн уменьшается до 39 456 грн. То есть, "Оператор ГТС Украины" на тендере переплатил более чем 100 тыс.грн", - пишет издание.

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Согласно данным Clarity-Project, предприятие ООО "АльянсУкртрейд" стало победителем 70 тендеров на общую сумму 31,97 млн грн. Уполномоченным лицом компании является Николай Христофорович Галалу. Также он числился уполномоченным лицом ООО "Спартакус", которое занималось лесничеством и лесозаготовкой в Ивано-Франковской области до 2019 года, когда фирма была ликвидирована.

"В ту же Ивано-Франковскую область поехало заказанное оборудование. Напомним, именно в Ивано-Франковскойобласти на участке газопровода-отвода "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы" 8 июня 2021 года произошла разгерметизация. По информации "Оператора ГТС Украины", разгерметизация без возгорания произошла вблизи от села Клузев Ивано-Франковской области. То есть, даже оборудование, купленное втридорога (и поставленное в село Поховка в 30 километрах от Клузева, где произошла разгерметизация) не спасло украинскую ГТС от проблем", - отмечает издание.

Также издание приводит ещё один пример закупки "Оператора ГТС Украины" по завышенной цене – недавнее приобретение 19100 куриных яиц, за которые компания отдала 59 тыс.грн. или 3,09 грн за одно яйцо.

"Средняя цена одного яйца составила более 3 грн без НДС. Это почти в два раза больше, чем в рознице. Беглый поиск показывает, что даже в розницу яйца можно купить по более привлекательной цене – 2 грн с НДС. В этот же день с этим же ФОП Безушка Флориан Викторович "Оператор ГТС Украины" заключил договор на поставку сливочного масла и тоже без НДС", - отмечает "Обозреватель".

Справка

В 2016 году Кабинет министров принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины".

22 мая 2019 года Кабмин внес изменения в постановление об отделении газотранспортной системы от "Нафтогаза" по модели ownership unbundling, передав под управление "Нафтогаза" нового оператора ГТС - компанию "Магистральные газопроводы Украины" - до 1 января 2020 года.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов Украины перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

газ ГТС госзакупки Украина
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