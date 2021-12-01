"Потребителей умножат на ноль": эксперт дал мрачный прогноз по ценам на газ в Украине

/ Reuters

В Украине цены на газ для населения могут привязать к стоимости "голубого топлива" на европейских рынках.

Энергетический эксперт Валентин Землянский в ходе онлайн-дискуссии в Energy club напомнил о том, что 30 апреля 2022 года завершается действие фиксированной цены на газ.

Он не исключил, что в связи с этим НАК Нафтогаз Украины с мая 2022 года может привязать цены на газ для населения к рыночной его стоимости в Европе.

Эксперт также обратил внимание на то, что подписанный Украиной меморандум с Международным валютным фондом предусматривает отсутствие ограничений цен на газ.

По его словам, это значит, что Украина взяла на себя обязательства не ограничивать искусственными барьерами цены на газ.

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"Мы можем ожидать, что с мая месяца НАК Нафтогаз Украины будет реализовывать газ …в привязке к европейским хабам", - предположил он.

Землянский добавил, что привязка к европейским рынкам "умножит на ноль наших потребителей".

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