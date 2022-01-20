Риск исчезновения продуктов с прилавков: в АТБ рассказали, к чему готовиться

В сети АТБ оценили ситуацию с госрегулированием / АТБ

Генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков рассказал о ситуации с реализацией в сети социально значимых продуктов из-за государственного регулирования цен.

Как написал он в Facebook, в сети АТБ не будут прекращать продажу социально значимых продуктов в этой связи.

"Спешим заверить, что реализация социально-значимых продуктов в магазинах нашей торговой сети останавливаться не будет. А вот у других операторов рынка – вопрос открытый", – подчеркнул он.

При этом Марков напомнил, что механизм госрегулирования цен впервые был применен в 1996 году постановлением Кабинета министров за №1548. До 2017 года действие данного постановления или дополнялось расширением перечня регулируемых продуктов, уровнем предельных торговых надбавок, изменением декларирования оптово-отпускных цен, или приостанавливалось в принципе.

Он добавил, что в 2017 году государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания было отменено с целью снижения административного давления на бизнес и устранения чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что повышение цен на некоторые позиции ассортимента в сети АТБ связано с повышением отпускных цен поставщиков и девальвацией гривны.

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