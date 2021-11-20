Украина снова покупает электроэнергию в Беларуси: когда возобновится импорт

В Украине снова пойдет электрический ток из Беларуси / finance.obozrevatel.com

Украина планирует снова возобновить импорт электроэнергии из Беларуси после того, как он был прекращен.

Новые поставки электрического тока планируются на 21 ноября, говорится в данных, опубликованных на сайте ENTSO-E.

В соответствии с обнародованной информацией, на все часы суток воскресенья импорт планируется объемом 415 МВт ежечасно, как это было с 9 по 17 ноября.

При этом суточный объем импорта составляет около 2% потребления э/э.

Импорт электроэнергии из Беларуси

Ранее минэнерго Беларуси сообщило, что республика с 18 ноября прекратит недавно возобновленные поставки электроэнергии в Украину.

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Перед этим был отключен от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты энергоблок №1 БелАЭС.

19 ноября в 14:04 он был включен в сеть.

Импорт электроэнергии в Украину из Беларуси после отказа НКРЭКУ продлять с 1 ноября запрет на него возобновился 6 ноября с 5 МВт ежечасно, 7 ноября поставлено по 15 МВт на 4 часа, 8 ноября – 400 МВт ежечасно. С 9 по 17 ноября э/э из Беларуси осуществлялся по 415 МВт ежечасно. Основным поставщиком э/э называлась компания ТЭТ Групп.

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