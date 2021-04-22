Украина обложила высокими пошлинами импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

Украина поставила барьер на пути импорта продукции МАЗа / Facebook/MinskAutomobilePlant

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение ввести специальные импортные пошлины на технику из Беларуси.

Под действие пошлины попадет импорт автобусов (транспортные средства для перевозки 10 человек и более, включая водителя), грузовиков с дизельными двигателями и полной массой 5-20 т и более 20 т (исключение сделаны для автомобильных шасси), говорится в сообщении, опубликованном в Урядовом курьере.

Кроме того, пошлина вводится в грузовые автомобили для аварийного ремонта, автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские.

Отметим, что ставка специальной пошлины составит 35% от таможенной стоимости, говорится в решении комиссии.

В документе сообщается, что решение принято на основании материалов Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в котором изложены факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси.

В частности, к таким относятся утилизационный сбор, который взимается при ввозе в нашу стране колесных транспортных средств из Украины, а также неравные условия участия в государственных закупках.

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