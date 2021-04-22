Украина обложила высокими пошлинами импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

Решение принято в ответ на дискриминационные и недружественные действия Минска.
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение ввести специальные импортные пошлины на технику из Беларуси.
Под действие пошлины попадет импорт автобусов (транспортные средства для перевозки 10 человек и более, включая водителя), грузовиков с дизельными двигателями и полной массой 5-20 т и более 20 т (исключение сделаны для автомобильных шасси), говорится в сообщении, опубликованном в Урядовом курьере.
Кроме того, пошлина вводится в грузовые автомобили для аварийного ремонта, автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские.
Отметим, что ставка специальной пошлины составит 35% от таможенной стоимости, говорится в решении комиссии.
В документе сообщается, что решение принято на основании материалов Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в котором изложены факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси.
В частности, к таким относятся утилизационный сбор, который взимается при ввозе в нашу стране колесных транспортных средств из Украины, а также неравные условия участия в государственных закупках.
Читайте такжеСанкциями против Беларуси Украина выстрелит себе в ногу
Санкции против режима Александра Лукашенко:
- В конце 2020 года Евросоюз принял третий пакет санкций против правящего режима Беларуси. Под ограничения попали 29 физических лиц и 7 компаний, которые, как полагают в Брюсселе, связаны с политикой Александра Лукашенко.
- В свою очередь в Украине заявили, что а готовы к проведению переговоров с Минском в рамках платформы Люблинский треугольник, участниками которой также являются Польша и Литва. Для реализации переговорного процесса Минск должен продемонстрировать политическую волю.