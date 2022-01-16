Украинцам перекрывают газ: кого "наказывают" и в чем причина

Кому и за что отключают газ / ua.depositphotos.com

Потребители нередко обвиняют областные газовые службы в безосновательном отключении от поставок природного газа.

При этом поставщики газа не имеют права отключать потребителей на территории, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Исключением являются только аварийные ситуации, которые должны устранить в кратчайшие сроки, пишет Газправда.

Подчеркивается, что аварийная служба может без предупреждения перекрывать трубу. При этом гражданам объясняют отключение утечкой, однако в дальнейшем газовщики повторно не производят подключение, "задним числом" выставляет "сомнительную задолженность".

Отключение газа: как решить проблему

Если переговоры не приносят результатов, потребителям нужно обращаться в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"За проблемой утечки газа скрывается надуманная или имеющаяся задолженность потребителей. Зачастую о такой задолженности сообщают неофициально, в устном формате", – отметила начальник Центра правовой поддержки потребителей Юлия Чеберяк.

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По ее словам, всю переписку с облгазами нужно вести только в письменном виде. В случае обращения в НКРЭКУ письма будут служить документами. Согласно законодательству регулятор обязан отвечать на обращение в течение 30 календарных дней или 45 дней, если вопрос требует дополнительного изучения проблемы.

Что делать потребителям при отключении газа

обратиться в контакт-центр облгаза или написать письмо-претензию к председателю правления;

если устные переговоры не принесли результата, можно позвонить на правительственную "горячую линию" 1545 или оформить обращение через сайт контактного центра Кабмина;

на незаконные действия газовщиков нужно жаловаться в НКРЭКУ;

если и такие действия не помогли решить проблему, тогда нужно обращаться в суд.

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