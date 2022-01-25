В АТБ оценили риск исчезновения продуктов с прилавков и предупредили о новом росте цен

/ АТБ

В постановлении правительства об ограничении стоимости социально значимых продуктов наценкой в 10% от оптовой цены написано, что все затраты розничного оператора – маркетинг, реклама, логистика и т.д. – должны быть в нее включены, сообщили в торговой сети АТБ.

В комментарии Ubr.ua там подчеркнули, что такая ситуация добавляет существенную нагрузку на существующие издержки оператора.

"Кроме того, неясно, что означает указанный в постановлении термин "оптово-отпускная цена" и, соответственно, от чего формировать наценку", – объяснили в пресс-службе АТБ.

Там подчеркивают, что работают в законодательном поле и поэтому так или иначе будут выполнять требования постановления. А также заверили, что в сети нет проблем с реализацией социальных групп товаров и останавливать их продажу там не будут.

Кроме того, в сети также обратили внимание на то, что ограничение наценки может не удешевить продукты – дело в их оптовой стоимости.

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В АТБ добавили, что, в отличие от наценки розницы, правительство никоим образом не регулирует отпускные цены производителей продуктов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что повышение цен на некоторые позиции ассортимента в сети АТБ связано с повышением отпускных цен поставщиков и девальвацией гривны.