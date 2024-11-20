В Украине 'упала' цена на один популярный овощ: сколько стоит теперь

Ключевые тезисы:
- Подорожание овощного сектора удалось остановить
- Цены на картофель стабилизировались почти на 23-25 гривен
- В этом году были значительные потери свеклы, моркови, капусты, картофеля, лука
Цены на овощи этой осенью сильно выросли из-за летней жары и засушливой погоды, которая убила урожай и уменьшила предложение качественной продукции. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Общественного радио".
По его словам, сейчас удалось остановить подорожание почти всего овощного сектора.
"Цены на картофель стабилизировались сейчас почти на 23-25 гривен благодаря импорту. Он усилил предложение на рынке, что дает возможности стабилизировать цены, в частности на овощную культуру. В нашем случае мы можем говорить о картофеле", - сказал он.
Марчук также отметил, что на овощную продукцию, которая появляется на полках магазинов, очень сильно повлияли засушливые дни, а в некоторых хозяйствах продолжается сбор овощей.
"Потери свеклы, моркови, капусты, картофеля были очень значительными, иногда более 30%. Засуха не дала возможности этим культурам созреть, более того, они сгорели. На сбор лука пришелся пик осадков, поэтому из-за них не было возможности его собрать. Он портился, поэтому качественного предложения сейчас мало. Однако это частично будет компенсироваться импортом", - подчеркнул он.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, цены на овощи, мясо, яйца и растительное масло в Украине будут продолжать расти. Стоимость этих категорий продуктов будет повышаться не только зимой, но и весной.
Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин заявил, что цены на яйца пошли вверх и за последний месяц динамика роста практически 20%.
Кроме того, уже в ноябре цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 10-15%. Связано это с подорожанием основных составляющих производства.
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Кто такой Денис Марчук?
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
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