В Украине 'упала' цена на один популярный овощ: сколько стоит теперь

На овощную продукцию очень сильно повлияли засушливые дни.

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Цены на продукты / коллаж: Главред, фото: pixabay

Ключевые тезисы:

Подорожание овощного сектора удалось остановить

Цены на картофель стабилизировались почти на 23-25 гривен

В этом году были значительные потери свеклы, моркови, капусты, картофеля, лука

Цены на овощи этой осенью сильно выросли из-за летней жары и засушливой погоды, которая убила урожай и уменьшила предложение качественной продукции. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Общественного радио".

По его словам, сейчас удалось остановить подорожание почти всего овощного сектора.

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"Цены на картофель стабилизировались сейчас почти на 23-25 гривен благодаря импорту. Он усилил предложение на рынке, что дает возможности стабилизировать цены, в частности на овощную культуру. В нашем случае мы можем говорить о картофеле", - сказал он.

Марчук также отметил, что на овощную продукцию, которая появляется на полках магазинов, очень сильно повлияли засушливые дни, а в некоторых хозяйствах продолжается сбор овощей.

"Потери свеклы, моркови, капусты, картофеля были очень значительными, иногда более 30%. Засуха не дала возможности этим культурам созреть, более того, они сгорели. На сбор лука пришелся пик осадков, поэтому из-за них не было возможности его собрать. Он портился, поэтому качественного предложения сейчас мало. Однако это частично будет компенсироваться импортом", - подчеркнул он.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, цены на овощи, мясо, яйца и растительное масло в Украине будут продолжать расти. Стоимость этих категорий продуктов будет повышаться не только зимой, но и весной.

Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин заявил, что цены на яйца пошли вверх и за последний месяц динамика роста практически 20%.

Кроме того, уже в ноябре цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 10-15%. Связано это с подорожанием основных составляющих производства.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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