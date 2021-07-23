В Украине валюту будут продавать по новым правилам: эксперт спрогнозировал, обвалится ли гривня

С 20 июля бизнес может покупать безналичную валюту на сумму до 100 тысяч евро. Чтобы приобрести эту сумму, оснований и подтверждающих документов не нужно.
Национальный банк Украины изменил правила покупки валюты для физлиц-предпринимателей и юридических лиц. Нововведение может увеличить спрос на американскую валюту и повлиять на курс доллара.
Если раньше физлица-предприниматели и юридические лица могли могли покупать доллары только под конкретную цель, то теперь достаточно открыть валютный счет и отправить заявку. Замглавы НБУ Юрий Гелетей считает, что новшество окажет влияние на валютный рынок даже больше, чем предыдущие ослабления правил, передает UBR.
Теоретически упрощение доступа бизнеса к валютному межбанку могло бы оказать дополнительное давление на курс гривны – за счет повышенного спроса на выкуп ресурса. Однако, согласно оценке НБУ, решение в целом не окажет влияние на функционирование валютного рынка, но "расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью", пишет издание.
Финансовый аналитик Василий Невмержицкий считает, что повыситься спрос на выкуп валюты может при совпадении нескольких факторов. Среди них – необходимость для предпринимателей оплачивать форвардные контракты.
"Предприниматель также может попробовать закрыть валютный риск – купить валюту сегодня, чтоб заплатить в будущем за контракт и таким образом уйти от валютного курсообразования. Кроме того, покупка валюты может быть осуществлена с целью фиксации в ней цены контракта. Например, к импортеру сегодня приехали бананы, он отдал их на торговую сессию. Если у него есть свободная гривна, он может зафиксировать стоимость бананов в долларе и, опять же, за этот доллар оплатить импортный контракт", – привел пример финаналитик.
По словам Невмержицкого, в случае, когда такие действия будут массовыми, они могут вызвать "определенные девальвационные процессы".
Валютная либерализация в Украине
- На сегодняшний день в Украине действует целый ряд ограничений на валютные операции, но с каждым годом Нацбанк снимает их по мере улучшения макроэкономической ситуации в стране.
- Изменение режима финансового регулирования в сторону более либерального было заложено законом О валюте и валютных ценностях, который был принят еще в 2018 году.
- Нацбанк успел снять уже около 40 ограничений на валютном рынке, много из которых – уже в год их утверждения.
- Так, для физических лиц дневной лимит в 150 тыс. грн. на покупку валюты через кассу банка и в финучреждениях действовал до ноября 2019-го. Также до этого момента физлицам было запрещено покупать безналичную валюту без оснований и подтверждающих их документов.
- С 20 июля соответствующее разрешение получил и бизнес. НБУ установил дневной лимит на покупку безналичной валюты в 100 тысяч евро. Чтобы приобрести эту сумму, оснований и подтверждающих документов не нужно.