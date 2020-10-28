Смерть мэра Борисполя: эксперт объяснила, что будет с выборами

После смерти Анатолия Федорчука в Борисполе должны провести новые выборы, поделилась эксперт / УНИАН

Координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская сообщила, что из-за смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука, который принимал участие в местных выборах 2020 и лидировал, в городе избирательную гонку должны признать такой, что не состоялась.

Территориальная избирательная комиссия должна признать местные выборы в Борисполе 2020 такими, что не состоялись, и назначить повторную избирательную гонку, написала эксперт на своей странице в Facebook.

Айвазовская отметила, что смерть кандидата на пост мэра, который получил большинство голосов, но не вступил в должность, является основанием для назначения новых выборов.

Ранее народный депутат и журналист Александр Дубинский написал, что Анатолий Федорчук умер из-за коронавируса COVID-19.

СМИ 19 октября узнали, что у мэра Борисполя коронавирус. Позже журналисты выяснили, что Федорчук скончался в переяславской или в киевской больнице.

Справка. Анатолий Федорчук родился в селе Малый Скнит Хмельницкой области 26 ноября 1959 года. Учился в киевском пединституте, который сейчас называется Национальный педагогический университет им. Драгоманова, пишет borispol.org.ua.

Федорчук окончил вуз в 1985 году, а потом в Борисполе работал заместителем генерального директора в ЗАО ПентоПак. Возглавлял Бориспольскую городскую организацию Партии регионов.

Федорчук занимал пост мэра Борисполя с 18 апреля 2006 года. На местных выборах 2020, которые прошли в Украине 25 октября, баллотировался от партии Наш край. По предварительным сведениям, Федорчук побеждал со значительным отрывом.