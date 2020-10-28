УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

Смерть мэра Борисполя: эксперт объяснила, что будет с выборами

28 октября 2020, 15:49

Выборы в Борисполе 2020 не должны считаться такими, что состоялись, поделилась эксперт.

Эксперт поделилась, что после смерти Анатолия в Борисполе должны провести новые выборы – Выборы в Борисполе 2020
После смерти Анатолия Федорчука в Борисполе должны провести новые выборы, поделилась эксперт / УНИАН

Координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская сообщила, что из-за смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука, который принимал участие в местных выборах 2020 и лидировал, в городе избирательную гонку должны признать такой, что не состоялась.

Территориальная избирательная комиссия должна признать местные выборы в Борисполе 2020 такими, что не состоялись, и назначить повторную избирательную гонку, написала эксперт на своей странице в Facebook.

Айвазовская отметила, что смерть кандидата на пост мэра, который получил большинство голосов, но не вступил в должность, является основанием для назначения новых выборов.

  • Ранее народный депутат и журналист Александр Дубинский написал, что Анатолий Федорчук умер из-за коронавируса COVID-19.
  • СМИ 19 октября узнали, что у мэра Борисполя коронавирус. Позже журналисты выяснили, что Федорчук скончался в переяславской или в киевской больнице.

Справка. Анатолий Федорчук родился в селе Малый Скнит Хмельницкой области 26 ноября 1959 года. Учился в киевском пединституте, который сейчас называется Национальный педагогический университет им. Драгоманова, пишет borispol.org.ua.

Федорчук окончил вуз в 1985 году, а потом в Борисполе работал заместителем генерального директора в ЗАО ПентоПак. Возглавлял Бориспольскую городскую организацию Партии регионов.

Федорчук занимал пост мэра Борисполя с 18 апреля 2006 года. На местных выборах 2020, которые прошли в Украине 25 октября, баллотировался от партии Наш край. По предварительным сведениям, Федорчук побеждал со значительным отрывом.

Ольга Айвазовская Новости Борисполя Анатолий Федорчук выборы в Борисполе 2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:15
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин
16:14
Напавший на журналистку в поезде Мариуполь-Киев предложил жертве путевку в Египет Видео
16:05
Детям до двух лет категорически нельзя: Комаровский дал совет молодым родителям
15:56
Гороскоп на 29 октября для всех: пруха, вещий сон и удар по настроению Видео
15:51
Эрдоган обратился к Путину и назвал условие Турции по Нагорному Карабаху Видео
Реклама
15:49
Смерть мэра Борисполя: эксперт объяснила, что будет с выборами
15:44
Медик назвал завтрак-"провокатор" диабета Видео
15:40
Девушка Брэда Питта щегольнула грудью без лифчика
15:35
Кабмин выделил из COVID-фонда дополнительные 2 миллиарда: куда отправят деньги Видео
15:19
СМИ узнали подробности смерти мэра Борисполя
15:13
В Украине официально продлили карантин и срок ЧС: документ Видео
15:02
В МИД рассказали, стоит ли ждать пересмотра Минских соглашений Видео
15:01
Алиев назвал главную проблему в переговорах с Пашиняном по Нагорному Карабаху Видео
14:47
Илон Маск назвал свои любимые видеоигры, в которые стоит поиграть на Хэллоуин
14:45
Армения откровенно рассказала о военных планах по Нагорному Карабаху Видео
14:35
Явку на местных выборах обеспечили люди от 50 лет - социологи Видео
14:32
Мощный взрыв и пожар под Харьковом: стали известны подробности трагедии Фото Видео
14:23
Apple разрабатывает свою альтернативу поисковику Google — СМИ
14:10
У испытавших российскую вакцину нашли COVID-19 Видео
14:05
"Крутая фотка. Красивые ножки": Шоптенко порадовала фанатов прелестями в мини-шортах Видео
Реклама
13:58
Считает Украину угрозой: Лукашенко придумал, как наказать украинцев Видео
13:54
На Одесчине найдены мертвыми двое маленьких детей
13:47
В Минздраве рассказали, когда вакцина против гриппа появится в аптеках
13:35
Еда, которая провоцирует тревогу: топ-5 главных "раздражителей" Видео
13:31
Назван единственный способ, как не заболеть COVID-19 Видео
13:28
Кабмин снял ограничения на гигантские зарплаты менеджерам госпредприятий
13:00
Вакцинация от гриппа: 3 способа сделать ее эффективнее Видео
13:00
Коронавирус убил мэра Борисполя – нардеп
12:59
Надя Дорофеева в сексуальном наряде обратилась к поклонникам
12:56
Лукашенко похвастался тем, как приказал разогнать "проколотую и прокуренную толпу" Видео
12:50
"Прощай, старый друг": Microsoft прекращает поддержку Internet Explorer
12:47
США снова накрыли протесты после убийства копами афроамериканца Видео
12:41
Рак кишечника: онколог предложил 5 способов уберечься от заболевания Видео
12:05
Кортеж Порошенко трижды нарушил ПДД за 15 минут​ - СМИ Видео
12:01
Эрдоган запросил переговоры с Путиным по Карабаху: о чем договорились Видео
11:56
Покупатели iPhone 12 проливают кровь: первые жалобы
11:39
Астрологи предупредили, кому в начале ноября грозят критические дни
11:37
Почему болят колени на дождь: физиотерапевт раскрыл причины Видео
11:30
В Харькове пьяный футболист Металиста устроил жуткую аварию
11:07
Украине и России грозит потеря Крыма – эксперт
Реклама
11:06
Виноват COVID-19: метеорологи объяснили, почему прогнозы погоды стали менее точными
10:51
Зубная боль может быть признаком критического состояния Видео
10:51
В Steam началась распродажа серии Far Cry — скидки до 80% Видео
10:45
Коронавирус и потеря обоняния – что делать и сколько дней длится Видео
10:35
В Киеве испортится погода: синоптик раскрыл, чего ожидать Видео
10:34
НАТО защитит Украину от интервенции - американский военный Видео
10:30
Ляшко "пролетел" мимо Рады: ЦИК подсчитала 100% бюллетеней Видео
10:13
Новые возможности и риски: что даст Украине Крымская платформа мнение
09:57
Как сохранить здоровье легких во время пандемии COVID-19: пульмонолог назвал 5 способов Видео
09:50
Коронавирус в Украине установил антирекорд по числу жертв болезни за сутки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять