Модные заколки осени 2019: лучшие идеи для причесок, свежие фото

Жемчужные заколки - в тренде осени 2019 / instagram.com

Этой осенью все модницы мира достали свое самое главное стильное "оружие" - модные заколки для волос. Они быстро, легко и доступно делают образ уникальным.

Этот аксессуар, который был популярным еще в 90-х, вернулся, и занял свое почетное место на пьедестале модные украшения для волос 2019.

Модные эксперты советуют не стесняться сочетать модные заколки осень 2019 в разных стилях: например, к аксессуару с жемчужинами можно добавить пластиковые, и завершить образ невидимками.

Главред разузнал, как можно стильно интегрировать в свой образ тренд заколки для волос 2019.

Заколки с жемчугом

Жемчуг стал одним из самых больших тенденций в области аксессуаров для волос еще летом, и удерживает свои права осенью 2019 года. Красивые жемчужные заколки, плотно усыпанные милыми маленькими драгоценными минералами – must have каждой модницы в этом сезоне.

Жемчужные заколки можно использовать с любым видом причесок. Так, можно приподнять одну сторону распущенных волос, либо же собрать волосы в хвост или в гульку, заколов непослушные выбивающиеся пряди. Кто-то вообще заплетает "дракончик", и на каждой секции закалывает аксессуар.

/ pinterest.ru

/ instagram.com

Заколки со словами и логотипами

Осенью 2019 года стали крайне популярны аксессуары для волос с логотипами Chanel, Dior, а также надписями Flawless, Dreams, Love, Girls.

Модницы часто разделяют волосы на две ровные стороны и по направлению к ушку в два-три ряда размещают аксессуары. Кроме того, заколки со словами выгодно смотрятся с высокой гулькой – например, как на фото.

/ instagram.com

/ instagram.com

/ instagram.com

Заколки с перламутром, пластиковые

Этот вид заколок, в отличие от остальных, представлен в разных цветах, и можно благодаря этому аксессуару освежить свой образ.

Поскольку короткие волосы нелегко поднять или откинуть назад, эти заколки станут идеальным аксессуаром – ими можно уложить волосы с обеих сторон.

/ pinterest.ru

/ pinterest.ru

/ pinterest.ru

Невидимки

Если не хотите каждый день носить массивные заколки для волос, то тенденции аксессуаров на осень 2019 года также включают простые невидимые заколки для волос.

Мягкие волны волос можно поддерживать с помощью единственной невидимки, поместить их накрест, либо разместить в один ряд.

/ instagram.com

/ instagram.com

/ instagram.com

Ранее Главред собрал идеи для свадебных причесок осень-зима 2019-2020: модные варианты, 49 фото.