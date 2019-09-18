Модные заколки осени 2019: лучшие идеи для причесок, свежие фото

Главред собрал самые красивые фото модных заколок осени 2019.
Этой осенью все модницы мира достали свое самое главное стильное "оружие" - модные заколки для волос. Они быстро, легко и доступно делают образ уникальным.
Этот аксессуар, который был популярным еще в 90-х, вернулся, и занял свое почетное место на пьедестале модные украшения для волос 2019.
Модные эксперты советуют не стесняться сочетать модные заколки осень 2019 в разных стилях: например, к аксессуару с жемчужинами можно добавить пластиковые, и завершить образ невидимками.
Главред разузнал, как можно стильно интегрировать в свой образ тренд заколки для волос 2019.
Заколки с жемчугом
Жемчуг стал одним из самых больших тенденций в области аксессуаров для волос еще летом, и удерживает свои права осенью 2019 года. Красивые жемчужные заколки, плотно усыпанные милыми маленькими драгоценными минералами – must have каждой модницы в этом сезоне.
Жемчужные заколки можно использовать с любым видом причесок. Так, можно приподнять одну сторону распущенных волос, либо же собрать волосы в хвост или в гульку, заколов непослушные выбивающиеся пряди. Кто-то вообще заплетает "дракончик", и на каждой секции закалывает аксессуар.
Заколки со словами и логотипами
Осенью 2019 года стали крайне популярны аксессуары для волос с логотипами Chanel, Dior, а также надписями Flawless, Dreams, Love, Girls.
Модницы часто разделяют волосы на две ровные стороны и по направлению к ушку в два-три ряда размещают аксессуары. Кроме того, заколки со словами выгодно смотрятся с высокой гулькой – например, как на фото.
Заколки с перламутром, пластиковые
Этот вид заколок, в отличие от остальных, представлен в разных цветах, и можно благодаря этому аксессуару освежить свой образ.
Поскольку короткие волосы нелегко поднять или откинуть назад, эти заколки станут идеальным аксессуаром – ими можно уложить волосы с обеих сторон.
Невидимки
Если не хотите каждый день носить массивные заколки для волос, то тенденции аксессуаров на осень 2019 года также включают простые невидимые заколки для волос.
Мягкие волны волос можно поддерживать с помощью единственной невидимки, поместить их накрест, либо разместить в один ряд.
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