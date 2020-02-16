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Названы ошибки демакияжа, которые чертовски старят лицо

16 февраля 2020, 06:32

Многие женщины не умеют смывать макияж. Более того, они эту ежедневную процедуру выполняют так, что потом быстро превращаются в старушек.

Ошибки во время снятия макияжа чреваты морщинами / Instagram

Макияж и женщина идут по жизни рядом. Не важно, вы подкрашиваете только глаза, выравниваете цвет лица или делаете акцент на губах. Так или иначе, учитывая индивидуальные особенности, достоинства и недостатки, современная женщина старается каждое утро нанести марафет и выйти в люди красивой и ухоженной.

Правда, если тому, как правильно наносить тени, делать подводку, красить губы и ресницы, многие уделяют достаточно времени – благо, в интернете масса видео-советов, как сделать красивый макияж – вечерний и повседневный, то мало кого волнует демакияж.

Потому что многих кажется, что нет ничего проще, чем смыть тушь и всю остальную косметику с лица.

Как бы ни так!

Эксперты в области красоты доказали, что многие женщины не умеют смывать макияж. Более того, они эту еещедневную процедуру выполняют так, что потом быстро превращаются в старушек.

Главред узнал, как ни в коем случае нельзя смывать макияж с лица.

Топ-3 ошибки при снятии макияжа

Демакияж ошибка №1

Почему-то многие женщины думают, что если накрасили только губы, то вечером вполне достаточно помыть лицо водой из-под крана. Но это самая огромная ошибка! Дело в том, что из кожи выделяется жир, который обычная вода из-под крана смыть не в силах. Получается, что сегодня вы помыли лицо обычной водой, а на следующее утро лицо покрылось угрями. Знайте – это бактерии, которые остались на вашем лице.

Демакияж ошибка №2

Огромное заблуждение – протереть лицо мицелярной водой и успокоиться. Вы должны раз и навсегда запомнить – мицелярную воду нужно тоже смывать с лица – ведь капельки, которые высыхают на вашем лице – продолжают разъедать его. Потом внезапно замечаете, что лицо слишком сухое, и появляются ненавистные морщины.

Демакияж ошибка №3

Еще одна очень популярная ошибка, которая в итоге приводит к преждевременному старению и увяданию – это средства для снятия макияжа со спиртом. Мысли у девушек такие: раз кожа жирная, ее нужно подсушить. Вот и сушат они ее – да так, что потом вмиг + 10 лет. И огромные глаза – как же так получилось.

Как правильно смывать макияж пошагово

Берете мицелярную воду, лосьон или молочко для снятия макияжа, и ватные диски. Поэтапно смываете макияж – по направлениям массажных линий.

  1. Вначале нужно смыть губы
  2. Смываем глаза и ресницы
  3. Смываем брови
  4. Смываем пудру, румяна и тональную основу

После снятия макияжа, нужно ополоснуть лицо теплой водой – она позволить смыть остатки средств для снятия макияжа. Если этого не сделать, на утром вполне можно получить раздраженное лицо.

Завершающий этап – протереть лицо тоником.

Читайте такжеКороткие стрижки 2020 – пикси в стиле 60-х, гарсон и каре до подбородка фотоНапомним, ранее сообщалось, самый безжалостный враг кожи лица – это база под макияж. Эксперты подчеркивают, что это самый опасный продукт для макияжа, и в то же время все его преимущества высосаны из пальца и сильно раздуты.

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