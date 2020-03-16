Модные купальники 2020: самые горячие тренды на лето - фото

Однажды коронавирус утихнет и отступит. И тогда на переднем плане вновь возникнет стандартный женский вопрос – Как я выгляжу?

Более того, с приближением лета, когда в силу естественных причин одежды на теле станет меньше, а на пляж будет тянуть чаще, чтобы понежиться на солнышке, вопрос – Как я выгляжу? станет более конкретным.

Например, женщина будет спрашивать у своей подруги, парня или мужа, как она выглядит в купальнике, правильно ли она выбрала купальник, и не слишком ли переусердствовала с пирожками тогда, когда все изъяны тела можно было спрятать под широким свитером.

Но лето и отличается от всех других сезонов тем, что именно в это время года каждая женщина может показать свою фигуру. И купальник в такой демонстрации может быть как союзником, так и злейшим врагом.

Главред узнал, какие купальники будут в моде летом 2020. В нашей фотогалерее представлены образцы самых стильных летних купальников – смотрите, выбирайте и ищите, ведь лето обязательно наступит!

Модные купальники 2020 – самые горячие тренды

Раздельные купальники бикини с косточками – писк моды

Конечно, купальники "треугольники" выглядят привлекательно, но многие женщины отмечают, что чувствуют себя намного увереннее и сексуальнее, если у купальника есть косточки. Такой купальник идеально подходит каждой женщине с любым размером груди. Кстати, трусики выбирайте с высокой талией – получится очень эффектно. Такой купальник в стиле ретро с проводом, который не спрятан внутри, а является полноценной частью дизайна, - это самый модный вариант на лето 2020. Более того, это самые удачные купальники 2020 для полных.

Купальники с бахромой – яркий модный тренд 2020

Модный тренд предстоящего лета - купальники с бахромой на трусиках или на лифе, которая кокетливо свисает и привлекает внимание. Или, наоборот, отвлекает внимание.

Купальники со шнуровкой пока еще в моде

Шнуровка и всевозможные завязки – это не новинка. Купальники со шнуровкой появились в прошлом году и настолько понравились женщинам, что мода 2020 просто не смогла не учесть это.

В моде слитные купальники с рюшками

Для тех, кто любит романтику, в моде потрясающие слитные купальники с рюшками. Правда, рюшки украшают и раздельные купальники 2020 – чтобы все были довольны. Выбирайте ту модель, которая наиболее выгодно подчеркнет ваши прелести, и давайте ждать лета и надеяться на то, что оно наступит очень скоро.

Читайте такжеМода 2020 весна – в моде одежда цвета красных маков и фисташек: фотоНапомним, ранее сообщалось, изящные модели сандалий постепенно проигрывают битву моделям, которые характеризуются удобством. Так называемые "папины" сандалии вернулись в моду. Наверное, современный ритм женщины, которая должна быть мобильной и многозадачной, диктуют свои правила, в то же время женщина стала ценить удобство превыше всего.