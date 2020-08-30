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Акцент на стройность: пять модных тенденций осени, которые будут нас вдохновлять - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

30 августа 2020, 04:33

Мы с вами не раз были свидетелями того, как беспощадно мода прощается с тем, что мы успели полюбить. Но в последнее время она снисходительна к многим вещам.

  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные тренды осень-зима 2020-21 Instagram

В осень все мы входим немного грустными, ведь позади самые теплые деньки, приятные пешие прогулки, неспешные разговоры, невероятные рассветы и закаты, и мы, наполненные радостью и чувством умиротворения. Прощание с летом иногда даже болит, потому что нужно мобилизовать внутренние силы и приготовиться к новому этапу в жизни, где каждый день приходится отвоевывать у природы хорошее настроение – соблазн замуровать себя в 4 стенах и уйти в длительную спячку слишком велик!

Но грустить не стоит. Как только вы увидите красоту, которую на осень-зиму 2020-2021 подготовила для нас старушка мода, то вы ощутите прилив сил и появится желание жить, отложить подальше в шкаф купальник и легкие платьица, обуть громоздкую обувь, укутаться в яркий кардиган или нарядиться в кокетливую блузку з романтическими рюшами.

Сегодня мы расскажем вам о пяти потрясающих модных трендах осени-зимы 2020-2021, которые не оставят вас равнодушными. В нашей фотогалерее вы найдете лучшие образцы для вдохновения.

Тренды осень-зима 2020-21: то, что нас вдохновит

Широкие плечи из 80-х все еще в моде

Мы с вами не раз были свидетелями того, как беспощадно мода прощается с тем, что мы успели полюбить. Но в последнее время она снисходительна, не загоняет нас в жесткие рамки и оставляет массу вариантов для выбора… своего идеального образа. Поэтому все те, кому последние два сезона пришлись по душе вещи с подплечниками в стиле 80-х, могут прыгать от радости до неба, так как эта тенденция все еще актуальна. Благодаря специальным накладкам, хрупкие женские плечи становятся сильными, кажется, на них можно свалить все проблемы мира. Женщина в пиджаке, блузке или платье с подплечниками сразу ощущает себя непобедимой и неотразимой.

Романтические рюши проложили себе путь к хитам сезона

Если вы любите вещи с акцентом на романтику и нежность, если вам хочется подчеркнуть свою женственность и выглядеть трогательно, то обратите внимание на оборки и рюши - это именно то, что нужно вам этой осенью и зимой. Но если летом рюши встречались в основном на платьях, то в осенне-зимних коллекциях они щедро усеяли блузы. Чтобы подчеркнуть образ, сочетайте такие блузы с джинсами или классическими брючными костюмами и юбками миди.

Время кардиганов настало

В наших широтах судьба кардигана напрямую зависит от погоды, и если лето быстро заканчивается, и мы сразу попадаем в ноябрь вместо сентября и октября, где, по идее, место бабьему лету, то кардиган плавно превращается в домашний свитер. Но если осень пойдет по плану, то в этом сезоне у нас явится отличная возможность выглядеть сногсшибательно.

Читайте такжеУстоять невозможно: в моду на осень-зиму вернулись боевые сапоги - фотоПравда, имеет значение то, с чем вы будете сочетать кардиган – отойдите от банального сочетания с джинсами, лучше носите кардиган с кожаными брюками, которые тоже в тренде. И не сочетайте кардиган с футболкой – лучше отдайте предпочтение короткому топу.

Без 60-х и 70-х наше путешествие не состоится

Прелесть моды в тому, что она плавно переносит вещи из одного сезона в другой, и позволяет нам не слишком раскошеливаться на обновки, и носить вещи несколько лет подряд. Это "хранители" моды и нашего спокойствия, которые актуальны и не заставят нас выглядеть нелепо. Так вот, из 60-х и 70-х годов осенью и зимой продолжат с нами свое яркое путешествие джинсы клеш, огромные солнцезащитные очки, блузы с бантами и вещи из замши.

Пояс опять в центре внимания

На сцене – опять пояса! Они были известны уже в бронзовом веке, а в средневековье этот аксессуар был символом чести и целомудрия. Отметим, значение пояса возросло с приходом готической и бургундской моды, делающих акцент на стройность. На миг представьте, какой шлейф тянется за поясами, и поймете, насколько важный этот аксессуар.

Париж, 1389 год, женщины одеты по бургундской моде, в платьях с широким поясом / скриншот из книги Энциклопедия моды

А в 2020 году это не только практичный аксессуар (чтобы поддержать штаны), но и с легкой руки великой Моды – он в тренде. И лучше всего его носить на уровне поясницы, чтобы подчеркнуть талию.

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