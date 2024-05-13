Как нельзя одеваться после 40: стилист назвала главные ошибки

Есть несколько способов выглядеть моложе и стильнее.

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Стилист рассказала, как нужно одеваться после 40 / Коллаж Главред, фото Pixabay

40-летние женщины как правило выбирают более удобные варианты одежды. Это происходит в основном из-за плотного графика, изменения фигуры и мало внимания к себе.

Кроме того, из-за сбивающего с толку сообщения средств массовой информации, показывающего в моде преимущественно молодых женщин, они больше не знают, что надеть.

Не зная, что им по-прежнему нравится, они придерживаются того, что знают.

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"Моду можно купить. Стиль — никогда. Это ген, который даётся при рождении. Всё, что вам нужно — это научиться слышать себя. Порой на это уходят годы", - Ирис Апфель.

Мода должна быть веселой, неограниченной и отличным способом самовыражения. Не боясь ничего и какого-либо стиля. Но есть некоторые ошибки, которые склонны совершать женщины, из-за которых мы можем выглядеть старше.

Как одеваться женщине после 40

Например, мне 45 лет, и я не хочу выглядеть как 20-летняя девушка, конечно. Но я также не хочу выглядеть старше своего возраста. Я хочу выглядеть великолепно для своего возраста, не выглядя при этом глупо или неуместно.

Своими лайфхаками о том, как нельзя одеваться женщине после 40, поделилась стилист Дайенн Беккер.

Начнем с небольшого, но важного совета! Следует балансировать одежду… но что это значит? Это просто. Если вы носите объемный верх, сочетайте его с более тонким облегающим низом!

А также наоборот. Например, если вам нравится носить широкие брюки, сочетайте их с более тонким приталенным топом. Таким образом, вы покажете больше своего тела, и это заставит вас выглядеть выше и тоньше. Мужская рубашка оверсайз будет смотреться лучше, если сочетать ее с джинсами скинни.

Мы все знаем, что черный — дополнительный цвет, он стройнит, льстит и его легко стилизовать. Есть множество причин любить и носить черное. Но! Когда мы стареем, ношение черного цвета может сделать нас бледными и привлечь внимание к лицу менее лестным образом. Чтобы создать общий черный образ, лучше всего использовать смешанные текстуры.

К примеру, кожаная куртка с шелковой юбкой и шерстяным кардиганом. Вы также можете добавить подходящие аксессуары или показать больше кожи. Так лук будет выглядеть более собранным, менее строгим и более дорогим.

С возрастом мы начинаем лучше осознавать свое тело. Многие склонны прятать определенные части тела, чтобы скрыть проблемные места, надевая большую и бесформенную одежду. Проблема с аморфными и объемными формами в том, что, если вы не высокая и не стройная, вы будете выглядеть тяжелее, бесформеннее, неухоженной и, в конечном итоге, старше.

Но когда мы носим более структурированную одежду, она удлиняет наш силуэт, придает нам больше формы и заставляет нас выглядеть более женственно и молодо.

Вы можете начать с одной простой вещи: покупать одежду своего размера, а не на 1 или 2 размера больше. Хороший пример современной тенденции — пиджак или куртка с поясом — отличный способ сделать ваш пиджак или блузку большого размера более структурированным и приталенным.

Многие из нас забывают поддерживать наши аксессуары в актуальном состоянии. Почему это важно? Потому что, если ваши аксессуары устаревшие, они испортят ваш образ и сделают вас старше.

Очень важно уделять внимание своей обуви, сумкам, украшениям и т. д. Например, если вы носите очки, не забывайте через некоторое время купить новую пару. Мода постоянно меняется, и даже если мы любим винтаж, если его неправильно стилизовать, он будет выглядеть старым.

Конечно, есть вневременные вещи, которые мы можем носить снова и снова, но вам все равно придется поддерживать их стиль, добавляя другие современные аксессуары. Это просто отличный способ подчеркнуть свой стиль, проявить больше своей индивидуальности и придать своему образу дополнительную привлекательность.

Будьте осторожны с платьем или юбкой макси-длины. Удобно носить и отличный способ скрыть ноги или другие части тела. Но если вы не высокого роста, длина макси подойдет не всем. Длина действительно может утянуть вас вниз и заставить вас выглядеть короче (и шире), и, в конечном итоге, старше.

Стоит носить платье или юбку длиной чуть выше или ниже колена или чуть выше щиколотки. Но будьте осторожны с такой длиной, потому что, опять же, она может заставить вас выглядеть намного тяжелее, чем вы есть на самом деле.

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