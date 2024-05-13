УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Как нельзя одеваться после 40: стилист назвала главные ошибки

Алена Кюпели
13 мая 2024, 14:40
622
Есть несколько способов выглядеть моложе и стильнее.
Стилист рассказала, как нужно одеваться после 40
Стилист рассказала, как нужно одеваться после 40 / Коллаж Главред, фото Pixabay

40-летние женщины как правило выбирают более удобные варианты одежды. Это происходит в основном из-за плотного графика, изменения фигуры и мало внимания к себе.

Кроме того, из-за сбивающего с толку сообщения средств массовой информации, показывающего в моде преимущественно молодых женщин, они больше не знают, что надеть.

Не зная, что им по-прежнему нравится, они придерживаются того, что знают.

видео дня

"Моду можно купить. Стиль — никогда. Это ген, который даётся при рождении. Всё, что вам нужно — это научиться слышать себя. Порой на это уходят годы", - Ирис Апфель.

Мода должна быть веселой, неограниченной и отличным способом самовыражения. Не боясь ничего и какого-либо стиля. Но есть некоторые ошибки, которые склонны совершать женщины, из-за которых мы можем выглядеть старше.

Как одеваться женщине после 40

Например, мне 45 лет, и я не хочу выглядеть как 20-летняя девушка, конечно. Но я также не хочу выглядеть старше своего возраста. Я хочу выглядеть великолепно для своего возраста, не выглядя при этом глупо или неуместно.

Своими лайфхаками о том, как нельзя одеваться женщине после 40, поделилась стилист Дайенн Беккер.

Нельзя одеваться так, чтобы не гармонировали верх и низ

Начнем с небольшого, но важного совета! Следует балансировать одежду… но что это значит? Это просто. Если вы носите объемный верх, сочетайте его с более тонким облегающим низом!

А также наоборот. Например, если вам нравится носить широкие брюки, сочетайте их с более тонким приталенным топом. Таким образом, вы покажете больше своего тела, и это заставит вас выглядеть выше и тоньше. Мужская рубашка оверсайз будет смотреться лучше, если сочетать ее с джинсами скинни.

Черный - не всегда комплимент

Мы все знаем, что черный — дополнительный цвет, он стройнит, льстит и его легко стилизовать. Есть множество причин любить и носить черное. Но! Когда мы стареем, ношение черного цвета может сделать нас бледными и привлечь внимание к лицу менее лестным образом. Чтобы создать общий черный образ, лучше всего использовать смешанные текстуры.

К примеру, кожаная куртка с шелковой юбкой и шерстяным кардиганом. Вы также можете добавить подходящие аксессуары или показать больше кожи. Так лук будет выглядеть более собранным, менее строгим и более дорогим.

Формы и размеры

С возрастом мы начинаем лучше осознавать свое тело. Многие склонны прятать определенные части тела, чтобы скрыть проблемные места, надевая большую и бесформенную одежду. Проблема с аморфными и объемными формами в том, что, если вы не высокая и не стройная, вы будете выглядеть тяжелее, бесформеннее, неухоженной и, в конечном итоге, старше.

Но когда мы носим более структурированную одежду, она удлиняет наш силуэт, придает нам больше формы и заставляет нас выглядеть более женственно и молодо.

Вы можете начать с одной простой вещи: покупать одежду своего размера, а не на 1 или 2 размера больше. Хороший пример современной тенденции — пиджак или куртка с поясом — отличный способ сделать ваш пиджак или блузку большого размера более структурированным и приталенным.

Аксессуары

Многие из нас забывают поддерживать наши аксессуары в актуальном состоянии. Почему это важно? Потому что, если ваши аксессуары устаревшие, они испортят ваш образ и сделают вас старше.

Очень важно уделять внимание своей обуви, сумкам, украшениям и т. д. Например, если вы носите очки, не забывайте через некоторое время купить новую пару. Мода постоянно меняется, и даже если мы любим винтаж, если его неправильно стилизовать, он будет выглядеть старым.

Конечно, есть вневременные вещи, которые мы можем носить снова и снова, но вам все равно придется поддерживать их стиль, добавляя другие современные аксессуары. Это просто отличный способ подчеркнуть свой стиль, проявить больше своей индивидуальности и придать своему образу дополнительную привлекательность.

Макси - не ваш друг

Будьте осторожны с платьем или юбкой макси-длины. Удобно носить и отличный способ скрыть ноги или другие части тела. Но если вы не высокого роста, длина макси подойдет не всем. Длина действительно может утянуть вас вниз и заставить вас выглядеть короче (и шире), и, в конечном итоге, старше.

Стоит носить платье или юбку длиной чуть выше или ниже колена или чуть выше щиколотки. Но будьте осторожны с такой длиной, потому что, опять же, она может заставить вас выглядеть намного тяжелее, чем вы есть на самом деле.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода
Реклама

Главное за день

С Leopard 2, БМП и артснарядами: Испания готовит новый пакет помощи для Украины

С Leopard 2, БМП и артснарядами: Испания готовит новый пакет помощи для Украины

16:17 Украина
РФ растягивает линию фронта, "серая зона" выросла: ОВА о ситуации на Харьковщине

РФ растягивает линию фронта, "серая зона" выросла: ОВА о ситуации на Харьковщине

16:04 Украина
В Крыму нанесен удар по секретной в/ч РФ: командир уничтожен, есть раненые – СМИ

В Крыму нанесен удар по секретной в/ч РФ: командир уничтожен, есть раненые – СМИ

15:18 Украина
Все главные новости

Популярное

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской 150991

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской

Погода будет холодной и дождливой: синоптик назвала дату долгожданного потепления 21516

Погода будет холодной и дождливой: синоптик назвала дату долгожданного потепления

Украина выиграет войну: в США сделали громкое заявление и назвали условие 7629

Украина выиграет войну: в США сделали громкое заявление и назвали условие

Когда закончатся боевые действия в Украине: астролог назвала год и дала важный прогноз 6729

Когда закончатся боевые действия в Украине: астролог назвала год и дала важный прогноз

Последние новости

17:02

Бомбическая закуска, аж слюнки потекут: рецепт за 10 минут

16:44

Когда впервые пикировать помидоры: урожай поразит масштабами

16:27

Ветеран и герой: СТБ назвал имя нового уникального Холостяка

16:17

С Leopard 2, БМП и артснарядами: Испания готовит новый пакет помощи для Украины

16:04

РФ растягивает линию фронта, "серая зона" выросла: ОВА о ситуации на Харьковщине

Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр СотникПутин понял, что может проиграть войну, потому грозит «ядеркой» – Александр Сотник
15:38

Три пчелы спрятались на деревьях: лишь единицы найдут их всего за 12 секунд

15:36

Летели бомбить Харьков: по многоэтажке в Белгороде "жахнула" армия России

15:18

В Крыму нанесен удар по секретной в/ч РФ: командир уничтожен, есть раненые – СМИ

15:07

"Сложно находить взаимность": Макс Барских рассказал про проблемы в личной жизниВидео

Реклама
14:40

Как нельзя одеваться после 40: стилист назвала главные ошибки

14:30

Взрывчатку прятали в чай: СБУ сорвала четыре теракта РФ в Киеве к 9 маяФото

14:13

"Поднимут до 3,5-4 грн": в Украине взлетят тарифы на свет

14:01

Nemo спели "Teresa & Maria" на украинском - реакция alyona alyona и Jerry HeilВидео

13:57

Территории им не нужны: реальные цели оккупантов в Харьковской области

13:43

На фоне наступления россиян в ОТУВ "Харьков" сменили командующего: что о нем известно

13:34

Бой Усик - Фьюри: прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона, котировки букмекеров

13:06

180 млн грн, – эксперт посчитал, сколько "оптимизировали" на двух зарплатных налогов БРСМ и Avantage

12:58

Вскрылась неприятная правда про принца Гарри

12:39

Российского "Аллигатора" приземлили: украинские военные сбили вертолет Ка-52

12:27

Салат из крабовых палочек за минуту: сразу готовьте двойную порциюВидео

Реклама
12:15

На оккупированной Луганщине мощный "прилет": детонирует склад боеприпасов врагаВидео

12:12

"Центр медико-психологической реабилитации на Саксаганского" досье

12:01

Дроны СБУ ярко ударили по нефтебазе и по подстанции в РФ - СМИ

11:42

Обстрелы Украины стали более смертоносными: в апреле уровень перехвата ракет упал до 30% - WSJ

11:40

Волчанск может стать местом первой большой битвы во время нового наступления РФ - Forbes

11:31

В Украине заметно подорожала коммуналка: какая услуга сильнее всего

11:22

Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре

11:19

Церковный праздник 14 мая: что категорически запрещено делать на Проводы

11:03

Зеленский едет в Мадрид для подписания важного соглашения: El Pais раскрыло детали

10:43

Китайский гороскоп на завтра 14 мая: Обезьянам - решение всех проблем, Змеям - большой скандал

10:43

Дети могут "прикупить" стаж родителям для пенсии: как это сделать

10:36

"Есть предостережения": министр обороны Румынии не хочет отдавать Украине Patriot

10:27

В США намекнули, что британский спецназ действует в Украине - Business Insider

10:25

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали

10:21

Повестки за границей: СМИ выяснили, будут ли они раздаваться мужчинам в консульствам

09:24

Россияне пытаются окружить Волчанск: в ISW назвали причину наступления на Харьковщине

08:57

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской

08:45

Зачем Путин взорвал многоэтажку в Белгороде?мнение

08:32

Мирные переговоры с РФ: в США сказали, на какую сделку сейчас пошел бы Путин

08:23

Гороскоп на завтра 14 мая: Львам - риск на работе, Козерогам - смущающие вещи

Реклама
08:09

Молчунья Надежда Мейхер взяла фамилию мужа-россиянина - детали

07:27

Путин уволил Шойгу: аналитики ISW объяснили, в чем замысел хозяина Кремля

06:44

Оккупанты приближаются к Волчанску: РФ захватила еще несколько сел, имеет тактический успех

06:35

Ультраястребы Патрушев и Чемезов добрались до правительствамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 11 секунд найти снеговика

05:05

Какие травы усилят рост волос: специалист раскрыл поразительный метод

03:30

Какая ошибка при поливе растений может их убить: мало кто об этом догадывается

02:30

Угроза полуокружения Харькова: эксперт назвал главную цель наступления РФ

01:30

Лучшие из худших: кто получил наименьшее количество балов на Евровидении-2024Видео

00:01

Когда закончатся боевые действия в Украине: астролог назвала год и дала важный прогнозВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять