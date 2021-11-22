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Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: когда категорически нельзя стричь волосы и делать маникюр

22 ноября 2021, 10:24

В какие дни стрижка, окрашивание и манюкюр принесут удачу и укрепят материальное положение - расскажет Главред.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2021
Лунный календарь стрижек на декабрь 2021 / ua.depositphotos.com/

Стрижка и окрашивание в правильный день лунного календаря может привнести в жизнь приятные перемены, добавить уверенности в себе, укрепить здоровье и стать денежной. Но есть дни, когда посещение салона красоты может привлечь негатив и неприятные события. Когда стричь волосы в декабре 2021, разобрался Главред.

О том, какой день последнего месяца года будет самым счастливым, согласно фазам Луны, читайте в нашем материале: Лунный календарь на декабрь 2021: знаки судьбы, большие потери и самый опасный день.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2021 – благоприятные дни

Наилучшими днями для похода в парикмахерскую, чтобы обновить прическу или изменить длину волос являются 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 28, 31 декабря. 1, 2, 8, 9 числа, чтобы привлечь в жизнь позитивную энергию и приятные изменения необходимо подстричься до обеда.

Неблагоприятные дни для стрижки в декабре 2021

Самые опасные дни для стрижки волос в декабре – это период новолуния – 4 декабря и полнолуния – 19 декабря ( и за сутки до начала новой фазы лунного цикла). В эти сутки жизненная энергия минимальна, поэтому любые вмешательства могут спровоцировать не только проблемы во всех сферах жизни, но и серьезно подкосить здоровье. Воздержаться от посещения парикмахерской стоит 3, 4, 5, 6, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 26, 27 и 28 декабря.

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Денежные стрижки в декабре 2021

В последнем месяце года есть благоприятные для стрижки дни, которые помогут не только выглядеть сногсшибательно, но и укрепить материальное благосостояние.

  • 7 декабря – растущая Луна в Козероге благоволит стрижке. Поход к стилисту в этот день привнесет в вашу жизнь карьерные перспективы и увеличение дохода.
  • 15 декабря также можно привлечь энергию денег. Однако стоит отдавать предпочтение проверенному стилю, без экспериментов.
  • 16 декабря растущая Луна в Тельце вместе со стрижкой в этот день подарит вам уверенность в себе и желание зарабатывать и искать новые источники дохода.
  • 24 декабря новая укладка или окрашивание помогут привлечь материальные блага в вашу жизнь. Не исключено солидное вознаграждение за вашу работу в прошлом.
  • 31 декабря в канун Нового года стрижка также будет денежной благодаря влиянию удачливого Стрельца. Вам будет сопутствовать финансовая удача, вы можете выиграть или найти крупную сумму денег. Или надеяться на возвращение старых долгов.

Благоприятные дни для окрашивания в декабре 2021

Чтобы не повредить структуру волос и сохранить здоровый блеск астрологи рекомендуют проводить процедуру окрашивания 8, 14, 15, 16, 25, 30 и 31 декабря.

9 декабря можно проводить окрашивание в светлые оттенки, 10 и 15 – только натуральными красителями. 21 числа не рекомендуется кардинально менять цвет, а 30 декабря – наибольшую пользу волосам принесет процедура тонирования.

А вот 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 28 и 29 декабря от окрашивания стоит воздержаться. Оно не принесет желаемого результата и долго не продержится.

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Благоприятные дни для маникюра в декабре 2021

Наибольшую пользу ноготкам принесет маникюр и педикюр , сделанный в период растущей Луны – 5, 6, 7, 8, 9 декабря – самые удачные дни для любых манипуляций с ногтями. Они обеспечат рост и укрепят ногтевую пластину. Помимо этого, маникюр в эти дни способен укрепить уверенность в себе и повысить привлекательность в глазах противоположного пола.

Неблагоприятные дни для маникюра в декабре 2021

Самыми опасными днями для процедур с ногтями будут 4 и 19 декабря. В период новолуния и полнолуния стоит дать ноготкам отдых и воздержаться от любых манипуляций. Вместе с ногтями в этот день можно "состричь" удачу.

Не стоит стричь ногти 20 и 21 декабря. Это замедлит их рост и истончит пластину.

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