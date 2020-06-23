УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

12 ярчайших трендов в стиле 90-х, которые вернулись в моду

Прошлое периодически напоминает о себе. В 2020-м "проросли" модные семена из эпохи малиновых пиджаков и крупных цепей.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 июня 2020, 06:34
В моду вернулись крупные цепи из 90-х / Instagram

Мода – живая! Она умеет удивлять, шокировать, вызывать чувство радости и даже грусти – когда внезапно видим вещи из тех далеких времен, когда мы были беззаботными детьми, рядом были мама и папа, и было ощущение защищенности.

Забытые воспоминания, и понимание того, сколько лет прошло – это не может оставить нас равнодушными, и мы уже любим платья и брюки, которые вернулись в моду, потому что за ними тянется шлейф прошлого.

Конечно, мода – это не только вдохновение прошлым, но и множество новых решений. Но старые хиты возвращаются каждый год, некоторые из них даже задерживаются на несколько сезонов. Так через одежду, обувь и аксессуары прошлое, словно семена, прорастает – и это прекрасно!

Мода 2020, кажется, совершила кругосветное путешествие и побывала в разных эпохах. Но дольше всего она задержалась в 90-х - вы уже, наверное, заметили, что сейчас в магазинах продается очень много вещей, которые напоминают те времена.

Сегодня мы собрали для вас все главные тренды из 90-х, которые вернулись в моду 2020 - посмотрите, какие яркие вещи из той эпохи заслуживают внимания сегодня.

Модные тренды из 90-х, которые вернулись в моду

Платья-комбинации

Прямиком из 90-х к нам в гости пришли культовые платья с бретельками и квадратным вырезом декольте. Их еще называют платья-комбинации. Длина – миди, с глубоким разрезом сбоку или слегка свободный силуэт без разреза.

Платье-комбинация / Instagram

Крупные цепи

Из эпохи малиновых пиджаков в моду 2020 пришли крупные цепи, которыми в те времена хозяева жизни подчеркивали свой успех. Правда, сейчас цепи стали еще крупнее – мы словно передразниваем 90-е!

Крупные цепи / Instagram

Банты и резинки

Пришел к нам из "лихих" 90-х еще один странный, но очень удобный аксессуар для укладки волос – объемная резинка, которая не портит волосы. Кроме того, мода-2020 "откопала" для нас еще один великолепный и очень женственный аксессуар, который отлично дополнит и освежит образ – банты.

Бант в стиле 90-х / Instagram

Футболки с принтами

Мода точно скучает по 90-м, так как ностальгия советских времен встречается всюду, и футболки не исключение. В тренде – футболки с изображениями любимых мультфильмов 90-х годов, фильмов, музыкантов, шаблонов дизайна, макетов и шрифтов.

Футболки с принтами / Instagram

Окрашивание волос

Неожиданно стало модным окрашивать волосы блоками. Блики - широкие, как ленты. Визуально они должны быть "грубыми" и тяжелыми, и довольно контрастными. Как правило, такие "ленты" делают при помощи фольги – каждую прядь заворачивают в кусочек фольги. Но все внимание должно быть сосредоточено спереди – в этом фишка.

Окрашивание волос / Instagram

Шелковые пижамы

На вершине модного олимпа одежды для сна оказались шелковые пижамы в стиле 90-х – немного грубоватый крой и даже расцветка красноречиво напоминают о тех временах. Кстати, самая модная расцветка – в крупную продольную полоску или в горошек. Но возможны и другие принты.

Пижама / Instagram

Читайте такжеВ моду вернулись прелестные ретро-юбки из 80-х: фотоДжинсовые куртки

В моду 2020 вернулись свободные джинсовые куртки из 90-х – такие в те времена носили в основном парни и мужчины. Сегодня такие "грубые" куртки в моде и для женщин. Самое приятное в джинсовых куртках то, что они практичны и уместны и весной, и летом, и осенью.

Джинсовая куртка / Instagram

Французский маникюр

Французский маникюр родом из 90-х внезапно стал фаворитом моды 2020 и вошел в этот год через открытую дверь под громкие овации. Дело в том, что у френча огромная свита поклонниц, которые не отказывались от него даже тогда, когда этот маникюр считался дурным тоном. Поэтому его возвращению радовались многие. Но французский маникюр сегодня стал более изящным.

Французский маникюр / Instagram

Стрижка шапочка

Из 90-х в гости к нам пришла стрижка шапочка. Но шапочка в интерпретации 2020 — это не ровный срез, а обязательная градуировка в области макушки. Именно благодаря этому получается чудесный объем и совершенная форма.

Стрижка шапочка / Instagram

Кроп-топы

Чтобы выглядеть, как девушки 90-х, вам нужен короткий топ. Его можно носить с джинсами или шортами. Кроме того, в моде укороченные футболки и свитера, которые тоже напоминают советские времена.

Кроп-топ / Instagram

Папины сандалии

Честно говоря, в начале года модные эксперты говорили о том, что массивные папины сандалии в стиле 90-х доживают свои последние дни на модном Олимпе. Но они никуда не пропали – весь Инстаграм буквально завален фотографиями этой комфортной летней обуви.

Папины сандалии / Instagram

Ретро-кроссовки

Мода 2020 подготовила всем любителям ретро очередной роскошный подарок – белые кроссовки с закругленным носком, которые в 90-х произвели настоящий фурор. Аккуратные и изящные, они отлично впишутся под платье и юбку, - за это вы их и полюбите!

Ретро-кроссовки / Instagram

мода мода 2020 тренды джинсовые куртки платья кроссовки аксессуары модные пижамы 2020 модные футболки окрашивание волос стрижка шапочка французский маникюр
Сейчас вы просматриваете новость «12 ярчайших трендов в стиле 90-х, которые вернулись в моду». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:55
Врач рассказала, что может спровоцировать вторую волну COVID-19 в Украине
06:34
12 ярчайших трендов в стиле 90-х, которые вернулись в моду
06:27
"Опять без трусов": Экс-Серебро снялась голой
06:01
Лучшие мужья по знаку Зодиака: составлен топ-3
05:33
Результат за 30 минут: в Японии разработали новый тест для диагностики COVID-19
04:52
Медики выяснили, чем браки полезны для здоровья женщин
04:19
Тяжелый взгляд: 7 грубых ошибок в использовании туши
04:13
З Днем державної служби – гарні вітання українською й російською мовою
03:28
Взрыв в Киеве на Позняках: эксперт назвал главные проблемы в ЖКХ Видео
03:02
Секс после родов: что нужно знать
02:19
"Это прикольно": Елена-Кристина Лебедь раскрыла секрет ухода за собой
01:39
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 июня: романтический поступок и измена Видео
01:17
Очевидцы рассказали детали гибели на Бали российского блогера Тропицель Видео
00:53
Ученые придумали еще один способ справиться с недосыпом
00:20
Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 Видео
00:19
День госслужащего и Знамения Тимофея: какой сегодня праздник 23 июня
22 июня, понедельник
23:58
Суд вынес приговор лидеру ОУН Коханивскому за погром банков РФ
23:41
Депутаты Слуги народа на карантине гуляли в ресторане Днепра Фото Видео
23:20
"Г*вна грузинского не достоин": журналист Габуния вновь обругал Путина Видео
23:03
Доктор пояснила, был ли толк от жесткого карантина в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять