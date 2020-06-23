12 ярчайших трендов в стиле 90-х, которые вернулись в моду

В моду вернулись крупные цепи из 90-х / Instagram

Мода – живая! Она умеет удивлять, шокировать, вызывать чувство радости и даже грусти – когда внезапно видим вещи из тех далеких времен, когда мы были беззаботными детьми, рядом были мама и папа, и было ощущение защищенности.

Забытые воспоминания, и понимание того, сколько лет прошло – это не может оставить нас равнодушными, и мы уже любим платья и брюки, которые вернулись в моду, потому что за ними тянется шлейф прошлого.

Конечно, мода – это не только вдохновение прошлым, но и множество новых решений. Но старые хиты возвращаются каждый год, некоторые из них даже задерживаются на несколько сезонов. Так через одежду, обувь и аксессуары прошлое, словно семена, прорастает – и это прекрасно!

Мода 2020, кажется, совершила кругосветное путешествие и побывала в разных эпохах. Но дольше всего она задержалась в 90-х - вы уже, наверное, заметили, что сейчас в магазинах продается очень много вещей, которые напоминают те времена.

Сегодня мы собрали для вас все главные тренды из 90-х, которые вернулись в моду 2020 - посмотрите, какие яркие вещи из той эпохи заслуживают внимания сегодня.

Модные тренды из 90-х, которые вернулись в моду

Платья-комбинации

Прямиком из 90-х к нам в гости пришли культовые платья с бретельками и квадратным вырезом декольте. Их еще называют платья-комбинации. Длина – миди, с глубоким разрезом сбоку или слегка свободный силуэт без разреза.

Платье-комбинация / Instagram

Крупные цепи

Из эпохи малиновых пиджаков в моду 2020 пришли крупные цепи, которыми в те времена хозяева жизни подчеркивали свой успех. Правда, сейчас цепи стали еще крупнее – мы словно передразниваем 90-е!

Крупные цепи / Instagram

Банты и резинки

Пришел к нам из "лихих" 90-х еще один странный, но очень удобный аксессуар для укладки волос – объемная резинка, которая не портит волосы. Кроме того, мода-2020 "откопала" для нас еще один великолепный и очень женственный аксессуар, который отлично дополнит и освежит образ – банты.

Бант в стиле 90-х / Instagram

Футболки с принтами

Мода точно скучает по 90-м, так как ностальгия советских времен встречается всюду, и футболки не исключение. В тренде – футболки с изображениями любимых мультфильмов 90-х годов, фильмов, музыкантов, шаблонов дизайна, макетов и шрифтов.

Футболки с принтами / Instagram

Окрашивание волос

Неожиданно стало модным окрашивать волосы блоками. Блики - широкие, как ленты. Визуально они должны быть "грубыми" и тяжелыми, и довольно контрастными. Как правило, такие "ленты" делают при помощи фольги – каждую прядь заворачивают в кусочек фольги. Но все внимание должно быть сосредоточено спереди – в этом фишка.

Окрашивание волос / Instagram

Шелковые пижамы

На вершине модного олимпа одежды для сна оказались шелковые пижамы в стиле 90-х – немного грубоватый крой и даже расцветка красноречиво напоминают о тех временах. Кстати, самая модная расцветка – в крупную продольную полоску или в горошек. Но возможны и другие принты.

Пижама / Instagram

В моду 2020 вернулись свободные джинсовые куртки из 90-х – такие в те времена носили в основном парни и мужчины. Сегодня такие "грубые" куртки в моде и для женщин. Самое приятное в джинсовых куртках то, что они практичны и уместны и весной, и летом, и осенью.

Джинсовая куртка / Instagram

Французский маникюр

Французский маникюр родом из 90-х внезапно стал фаворитом моды 2020 и вошел в этот год через открытую дверь под громкие овации. Дело в том, что у френча огромная свита поклонниц, которые не отказывались от него даже тогда, когда этот маникюр считался дурным тоном. Поэтому его возвращению радовались многие. Но французский маникюр сегодня стал более изящным.

Французский маникюр / Instagram

Стрижка шапочка

Из 90-х в гости к нам пришла стрижка шапочка. Но шапочка в интерпретации 2020 — это не ровный срез, а обязательная градуировка в области макушки. Именно благодаря этому получается чудесный объем и совершенная форма.

Стрижка шапочка / Instagram

Кроп-топы

Чтобы выглядеть, как девушки 90-х, вам нужен короткий топ. Его можно носить с джинсами или шортами. Кроме того, в моде укороченные футболки и свитера, которые тоже напоминают советские времена.

Кроп-топ / Instagram

Папины сандалии

Честно говоря, в начале года модные эксперты говорили о том, что массивные папины сандалии в стиле 90-х доживают свои последние дни на модном Олимпе. Но они никуда не пропали – весь Инстаграм буквально завален фотографиями этой комфортной летней обуви.

Папины сандалии / Instagram

Ретро-кроссовки

Мода 2020 подготовила всем любителям ретро очередной роскошный подарок – белые кроссовки с закругленным носком, которые в 90-х произвели настоящий фурор. Аккуратные и изящные, они отлично впишутся под платье и юбку, - за это вы их и полюбите!