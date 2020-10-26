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Популярные в 90-х брови с полоской вернулись в моду - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 октября 2020, 06:38

Модные брови осень-зима 2020-2021 с выбритыми полосками эксцентричные, поэтому подойдут они только тем, кто уверен в себе и не боится собственной тени.

  • Брови с полоской 2020 Instagram
  • Брови с полоской 2020 Instagram
  • Брови с полоской 2020 Instagram
  • Брови с полоской 2020 Instagram
  • Брови с полоской 2020 Instagram
  • Брови с полоской 2020 Instagram
  • Брови с полоской 2020 Instagram
  • Брови с полоской 2020 Instagram
  • Брови с полоской 2020 Instagram

Жить воспоминаниями – плохо. Обычно так в обществе реагируют на нотки ностальгии в мыслях и разговорах. "Надо смотреть вперед и думать о будущем", - убеждают те, кто видит своим призванием учить других строить успешную жизнь и идти к небывалым высотам. Но великая Мода 2020 учит нас любить прошлое – она рождает в нас самые теплые чувства к тому, чем жили и чему радовались наши бабушки и мамы. Более того, она возвращает нас в нашу юность и заставляет с трепетом в сердце думать о том, от чего мы когда-то фанатели. Хотите удивиться? В моде внезапно вернулись брови с разрезами из 80-х и 90-х.

Кроме того, брови с полоской возродились в 2020 году не только для мужчин! Женщины тоже могут смело делать эффектные полоски на бровях, напоминающие шрам. В нашем материале Лелея каждый волосок: самые модные брови на осень-зиму 2020-2021 мы детально рассказали о том, брови какой формы сейчас в моде.

Модные брови осень-зима 2020-2021 с выбритыми полосками эксцентричные, поэтому подойдут только тем, кто уверен в себе и хочет продемонстрировать свой стиль.

Правда, в этом году брови с разрезами уже не ассоциируются с хип-хоп культурой, как в 80-х, когда они только появились. Сегодня такие брови не требуют особого стиля в одежде.

Главное – быть внутренне свободным и не бояться собственной тени, ведь брови с выбритой полоской притягивают внимание, как магнит.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях модных бровей 2020 с разрезом, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для понимания того, что в трендах.

Модные брови с полоской осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание

Для того, чтобы быть в тренде, достаточно сделать одинарный разрез на брови. Правда, если полоска на брови у парней может быть и по центру брови, и на ее хвостике, то полоска на брови у девушек в идеале должна "поселиться" в хвостике – так она будет выглядеть не слишком броско, можно даже сказать – элегантно, и сделает акцент на глаза.

Брови с полоской 2020
Брови с полоской 2020 / Instagram

Если вам хватает мужества, тогда можете сделать две полоски на левой или правой брови. Тут важно, чтобы они были аккуратными и расстояние между ними одинаковое. Визуально двойной разрез вытягивает лицо. Особенно довольны будут женщины, ведь два разреза красиво подчеркивают изгиб брови.

Брови с полоской 2020
Брови с полоской 2020 / Instagram

Мода не стоит на месте, и она всегда привносит в ту или иную тенденцию родом из прошлого что-то новое. Если хотите идти впереди модного паровоза, тогда делайте перекрестные полоски на брови.

Также можно экспериментировать с расположением разрезов – все зависит от того, какая цель перед вами. Но для того, чтобы выбиться на общем фоне и показать, что Мода для вас – не пустой звон, и вы следите за модными тенденциями, достаточно одной или двух выбритых полосок на брови.

Читайте такжеКак сделать красивые брови дома: простые советы по коррекции - фотоДля того, чтобы сделать полоску на брови, лучше обратитесь к мастеру бровей, ведь ее нужно не просто выбрить. Ваше лицо с полоской или двумя на брови должно выглядеть гармонично, а для этого нужно профессиональным взглядом со стороны оценить, какой разрез и где лучше сделать.

Помните пословицу - "Семь раз отмерь, один раз отрежь"? Так вот, она и о бровях.

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