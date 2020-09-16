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Самые модные женские стрижки для овального лица 2020 - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

16 сентября 2020, 03:50

Лучше всего для овального лица подходят стрижки средней длины – это в том случае, если перед вами стоит задача что-то скрыть или изменить.

  • Стрижки для овального лица 2020 Instagram
  • Стрижки для овального лица 2020 Instagram
  • Стрижки для овального лица 2020 Instagram
  • Стрижки для овального лица 2020 Instagram
  • Стрижки для овального лица 2020 Instagram
  • Стрижки для овального лица 2020 Instagram
  • Стрижки для овального лица 2020 Instagram
  • Стрижки для овального лица 2020 Instagram
  • Стрижки для овального лица 2020 Instagram
  • Стрижки для овального лица 2020 Instagram
  • Стрижки для овального лица 2020 Instagram
  • Стрижки для овального лица 2020 Instagram

Тем, кому природа подарила овальное лицо, повезло, ведь эта форма считается наиболее гармоничной, и с ней сочетаются все виды стрижек – все они без исключения выглядят естественно, сдержанно, при этом тип волос значения не имеет.

Тем не менее, многие обладательницы такого лица все равно находят в нем какие-то недостатки, которые пытаются исправить при помощи стрижки. Скажем, у кого-то большие скулы, другим не нравится нос, третьих раздражает подбородок. И тут, конечно, удачная стрижка может стать настоящим спасением – она гармонизирует черты лица и сместит акценты.

Мы сегодня расскажем вам о модных стрижках для овального лица, которые способны на чудеса. Как мы уже говорили выше, если овал лица идеален, то без проблем и особых раздумий выбирайте ту стрижку, которая вам нравится и вызывает у вас приятные эмоции.

Но если вы хотите "поколдовать" и скрыть то, что мешает, то обратите внимание на некоторые правила.

Женские стрижки для овального лица – на что обратить внимание

Если у вас выпуклые уши, тогда выбирайте стрижку на средние волосы, при этом важно, чтобы пряди падали вдоль лица и не открывали уши.

Локоны, которые падают на лицо, также могут скрыть недостатки скул.

Если вам кажется, что у вас слишком большой нос, тогда спасением для вас станет стрижка на средние волосы с асимметрией.

Всем тем, кому мешает высокий лоб, нужно сделать удлиненную челку.

Прямая челка станет отличным решением для всех тех, кто хочет визуально скорректировать узкое, удлиненное лицо. А чтобы круглое лицо стало немного длиннее, нужна косая челка.

Модные стрижки 2020 для овального лица – тренды

Лучше всего для овального лица подходят стрижки средней длины или до уровня плеч – это в том случае, если перед вами стоит задача что-то скрыть или изменить. Поэтому каскад на средние волосы, удлиненное каре, лонг боб и все варианты стрижек с челкой заслуживают особого внимания.

Элегантная стрижка каре для овального лица

Стрижка каре считается одной из самых удачных причесок для овального лица на средние волосы. Тем боле, что прическа каре сейчас в моде и очень популярна. Только не зацикливайтесь на классическом варианте – можно добавить асимметрию, градуировку, поменять линию пробора, подстричь челку или срез сделать ровным, как под линейку. Также учтите, что сейчас в трендах гладкие волосы, поэтому на укладку каре не придется тратить много времени.

Читайте такжеДраматическая стрижка каре из 20-х ворвалась в моду на осень-зиму: фотоКаре не только красиво смотрится на девушках с овальной формой лица, но и помогает визуально добавить тонким волосам объема.

Стрижки для овального лица 2020
Стрижки для овального лица 2020 / Instagram

Потрясающая стрижка боб для овального лица

Женская стрижка боб средней длины, или лонг боб, идеально сочетается с овальным лицом, а пряди спереди смягчат его черты. Главным плюсом такой стрижки является то, что она не требует очень частой коррекции – каждый месяц в салон красоты бежать точно не придется, ведь стрижка красиво отрастает. Как и у каре, у боба тоже много вариаций – асимметричный, градуированный и с челкой или без.

Также можно сделать что-то среднее между бобом и каре. Эта стрижка – боб-каре - очень красиво смотрится на вьющихся волосах. Если нужно скрыть скулы, то такая стрижка благодаря объему отлично с этой задачей справится.

Стрижки для овального лица 2020
Стрижки для овального лица 2020 / Instagram

Удивительная стрижка каскад для овального лица

Каскад средней длины всегда красиво смотрится в сочетании с лицом овальной формы. Эта стрижка придает волосам объем, делает его игривым, живым. Чтобы получить эффект каскада, волосы стригут лесенкой. В зависимости от структуры волос и задач, которые нужно решить – переходы между слоями могут быть плавными или резкими. Правда, нужно учесть, что стрижка каскад 2020 на осень – не слишком многослойная.

Читайте такжеСтрижки на средние волосы в стиле 60-х покоряют мир этой осенью - фотоУкладывать стрижку каскад в сезоне осень-зима 2020-21 можно по-разному – закручивать кончики прядей внутрь или наружу.

Стрижки для овального лица 2020
Стрижки для овального лица 2020 / Instagram

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