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В моде блестящая женская стрижка с эффектом омоложения боб-каре: фото

Эта стрижка соткана из четких линий каре и объема макушки стрижки боба.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 июня 2020, 06:35

  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram
  • Стрижка боб-каре 2020 Instagram

Когда мы идем к парикмахеру, то даже если точно знаем, что хотим, всегда в душе надеемся на то, что в итоге получится чудо. Стрижка важна для нас, и если результат на не понравился, то и салон красоты для нас умирает – даже если до этого вы часто там бывали.

Мы меняемся, и все время хотим выглядеть лучше. Об этом нужно открыто говорить своему парикмахеру – например, что вы устали от силуэта стрижки, которую носите годы. Даже если у вас появились общие темы, и вы изливаете друг другу душу, не стоит всецело доверяться руке мастера (если, конечно, это не рука вашего стилиста, который создает образ) – ведь она может подстричь вас как обычно. Вы сегодня не такие, как были вчера, и тем более, год назад.

Кроме того, если вы постоянно делаете одну и ту же стрижку, то толку от нее мало – стрижка должна вдохновлять, а не просто превращаться в монотонную процедуру.

Найти себя – это прекрасно, только не нужно замораживать себя в одном образе. И не тащите за собой воспоминания того, какая классная у вас когда-то была стрижка – в надежде повторить такой шедевр. Кроме того, не поддавайтесь уговорам подруг, которые советуют сделать стрижку, как когда-то... потому что им кажется, что она вам идет лучше всего.

Как река течет, так и жизнь идет, мода меняется, и мы тоже. Открывайте себя новому, экспериментируйте, ведь это всего лишь стрижка.

Именно путем экспериментов и поиска чего-то нового появилась женская стрижка боб-каре. Эта стрижка соткана из четких линий каре и объема макушки стрижки боба – идеально решение для тех, кто любит классическое каре или боб. Это возможность действительно освежить образ, добавить ему легкости боба и эффектности каре.

Сегодня мы поговорим об особенностях стрижки боб каре 2020 – кому она подходит и как ее нужно укладывать. Обязательно посмотрите нашу фотогалерею – вполне возможно вы увидите вариант, который при следующем походе к парикмахеру покажете ему.

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Модная женская стрижка боб-каре 2020 – специфика

  • Стрижка боб-каре может быть короткой и удлиненной – все зависит от того, что вы хотите. В любом случае сзади волосы должны быть короче, чем спереди.
  • Стрижка боб-каре может быть как с челкой, так и без. При этом челка может быть густой, филированной, ровной, косой, с ровным пробором или с косым пробором. Сколько видов челок – столько вариантов боб-каре можно создать.
  • Огромным плюсом боб-каре является возможность корректировать черты лица. Стрижка может сделать акцент на глазах или сместить его с пухлых щек или острого подбородка.
  • Модная стрижка боб-каре 2020 оживает, расцветает, словно цветок, и начинает играть новыми красками, если покрасить волосы.
  • Градуировку на макушке в основном делают по верхнему слою волос, что позволяет создать желаемый объем.

Кому подходит стрижка боб-каре 2020

Не важно, какие у вас волосы – тонкие или густые, стрижка боб-каре всегда выглядит эффектно. Но если волосы у вас тонкие, то вы влюбитесь в этот вариант каре – ведь получите объем, о котором всегда мечтали.

Обладательницам овальной формы лица лучше обратить внимание на удлиненный вариант стрижки боб-каре. Но огромное значение имеет линия среза – от угла наклона зависит то, как стрижка будет выглядеть в целом. Считается, что идеальным будет угол, который повторяет линию скул.

Для тех, у кого форма лица – квадратная, находкой, которая сгладит все углы и добавит образу мягкости, станет асимметричный боб каре или удлиненная стрижка боб-каре с челкой, уложенной на бок.

Круглое лицо и классический боб-каре просто созданы друг для друга. В то же время удлинённые пряди спереди помогут визуально вытянуть лицо.

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Как укладывать стрижку боб-каре

В 2020 году в моду вернулись гладкие волосы. Поэтому если особого времени для укладки волос у вас нет, то не стоит переживать – все, что вам нужно, это вытянуть волосы при помощи утюжка.

Кроме того, в тренде укладка волос "легкая небрежность", - представьте себе, вы утром проснулись и на голове беспорядок.

Если у вас есть немного времени, можете сделать волны или даже кудри - они пока еще в моде, хотя уже не являются чем-то особенным – по крайней мере, сейчас.

И не забудьте о бонусах: если мастер выполнил свою работу идеально, тогда ваши пряди будут отрастать красиво и вам не придется бежать на корректировку уже через месяц. Кроме того, эта стрижка отлично молодит, поэтому приготовьтесь получать комплименты.

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