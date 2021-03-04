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В моду на 2021 год вернулись купальники с потрясающими ретро принтами

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 марта 2021, 06:02

Сколько бы критики в адрес принтов животных не лилось, этот стиль все еще в моде. Поэтому купальники с принтами животных тоже будут повсюду в 2021 году.

  • Модные купальники 2021 Instagram
  • Модные купальники 2021 Instagram
  • Модные купальники 2021 Instagram
  • Модные купальники 2021 Instagram
  • Модные купальники 2021 Instagram
  • Модные купальники 2021 Instagram
  • Модные купальники 2021 Instagram
  • Модные купальники 2021 Instagram
  • Модные купальники 2021 Instagram
  • Модные купальники 2021 Instagram
  • Модные купальники 2021 Instagram
  • Модные купальники 2021 Instagram
  • Модные купальники 2021 Instagram
  • Модные купальники 2021 Instagram

Готовьте сани летом, а купальник – весной! Пускай медленно, но зато уже уверенно мы близимся к теплой поре, когда желание загорать на солнце возникает после каждого повышения температуры воздуха.

При этом не важно, сколько вам лет и какая у вас фигура – купальники хотят носить все. Правда, каждая женщина сама для себя решает, где та грань, которую она переступать не будет, и выбирает купальник в зависимости от личных ощущений.

Одни считают, что купальник должен быть максимально открытым и с радостью демонстрируют свое тело. А другие обожают цельные купальники и чувствуют себя комфортно только в них. В любом случае, если вам нравится – значит, купальник отличный.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие купальники в моде в 2021 году.

Модные купальники 2021 – на что обратить внимание

В моде купальники с вырезами

Для всех тех, кто любит эффектно появляться на пляже, уже несколько сезонов подряд находкой становятся модные цельные и раздельные купальники с вырезами, которые делают их очень привлекательными и даже сексуальными. Но есть у таких купальников один существенный недостаток – загар может вас разочаровать, а вы превратитесь в зебру.

Модные купальники 2021
Модные купальники 2021 / Instagram

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Сколько бы критики в адрес животных принтов не лилось, этот стиль из моды "выжить" никто не в силах. Поэтому цельные и раздельные купальники с принтами животных в 2021 году будут повсюду. Правда, в тренде не такие яркие принты, как были в прошлом сезоне: в этом году преобладают сдержанные, минималистичные принты животных.

Модные купальники 2021
Модные купальники 2021 / Instagram

Писк сезона – купальники пастельных оттенков

Не важно, какой у вас купальник, но если он пастельного оттенка – то у вас самый модный купальник 2021. Если вы только выбираете купальник, то ориентируйтесь на варианты от нежно-розового до мятно-зеленого, от сиреневого до желтого. Это выигрышные оттенки, поэтому они делают образ гармоничным и спокойным.

Модные купальники 2021
Модные купальники 2021 / Instagram

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Все уже когда-то кто-то придумал, говорят одни. Другие убеждены, что раньше все было самое лучшее. Вы можете верить в эти слова, или нет, но в 2021 году модные купальники щедро усыпаны принтами из молодости наших мам и бабушек. Романтичные, фантастичные и завораживающие, эти купальники модные станут находкой для тех, кто ценит стиль ретро.

Модные купальники 2021
Модные купальники 2021 / Instagram

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