В моде потрясающая стрижка из 90-х перевернутый боб - фото

Стрижка боб в последнее время стала особенно популярной. Ее полюбили за ощущение легкости, которое она дарит. Она нравится многим еще и потому, что позволяет освежить образ и подходит всем независимо от типа лица, структуры волос и возраста. Это без преувеличения лучшая стрижка года.

А секрет стрижки боб в том, что она многолика. Каждый вариант стрижки боб уже получил свою отдельную страницу в истории парикмахерского искусства. И, что самое главное, стрижка все время меняется, обрастает интересными деталями, а, значит, она живет и из модного олимпа упадет не скоро. Боб приспосабливается к нашим потребностям и вкусам, поэтому мы его и любим.

Сегодня мы расскажем вам о великолепной стрижке под названием перевёрнутый боб, которая сейчас в тренде, и о ее стильных вариантах, которые заслуживают внимания. В нашей фотогалерее собраны свежие образцы для того, чтобы ориентироваться без слов.

Модная стрижка перевернутый боб – особенности

История перевернутого боба начинается в 90-х годах. С тех пор стрижка периодически возглавляет модные тренды, как сейчас. Дело в том, что мода взяла курс на текстуру и лохматость, и эта стрижка все это может дать.

Что же такое "перевернутый боб"? Это вариант боба с рваными прядями или слоями. Проще говоря, это боб с градуировкой, или градуированный боб. Если классика – это удлиненные пряди спереди и укороченные сзади – на затылке волосы стригутся ступенька и поднимаются. А перевернутый боб – это силуэт классического боба, но вся шевелюра стрижется слоями. Кроме того, у перевернутого боба срез часто может выглядеть более острым сзади, а не плоским, как у классического A-line боба.

А дальше нужно колдовать. Количество вариантов укладок может варьироваться в зависимости от базовой стрижки. Ведь кому-то по душе четкие короткие слои по всей длине волос, а некоторым нравятся слои, которые сделаны ближе к нижней линии среза.

Кроме того, можно сделать волосы сзади покороче, а спереди – максимально длинными. Получится эффектный контраст. А можно разницу между передней и задней частью сделать не такой резкой, стрижка будет выглядеть более мягко.

Читайте такжеТупой срез волос в тренде: самые модные стрижки с ровным срезом - фотоГлавное, не бежать за вариантом на фото, а постараться услышать себя и сделать то, что подойдет идеально именно вам. Ведь что должна делать стрижка? Правильно, добавить образу гармоничности, а не выделяться и не бежать впереди нас, словно что-то отдельное.

Женская стрижка перевернутый боб – модные варианты 2020

Удлиненный перевернутый боб

Если у вас длинные или средние волосы, но очень сильно хочется изменить что-то, можете сделать потрясающий перевернутый боб с удлинением. Волосы спереди оставьте максимально длинными, а на затылке – укоротите. Добавьте слоев, и получится сногсшибательный вариант на миллион долларов. Это отличная стрижка для тех, у кого тонкие волосы – благодаря слоям получите прекрасный объем.

Короткий перевернутый боб

Что хорошо одному, то плохо другому. Если вам больше нравятся короткие стрижки, то укороченный вариант перевернутого боба станет для вас находкой. Не зацикливайтесь на классическом варианте боба, добавьте рваные пряди, которые осовременят стрижку. Легкая лохматость в тренде, поэтому укладывать волосы будет не сложно.

Перевернутый боб с челкой

Не важно, какой длины у вас волосы. Стрижка перевернутый боб отлично смотрится в сочетании с разными вариантами челки – в 2020 году челки опять в моде, поэтому если вы когда-то уже носили челку, то можно ее повторить. Если говорить о трендах, то прямая густая челка сейчас опять переживает период возрождения – вместе с бобом получается отличный дуэт. Такая челка подчеркивает красоту глаз.

Читайте такжеСтрижка шегги из 70-х покорила вершину модного олимпа 2020 - фотоКроме того, гармонизировать черты лица и сместить акценты поможет челка на бок. Также в трендах очень короткая челка – ее называют "детская" — это для тех, кто хочет создать смелый, почти экстравагантный образ. Она идеально подходит для удлиненного перевернутого боба.

Блуждающий перевернутый боб

В 2020 году в тренде особенная линия среза волос – когда одну прядь стригут чуть длиннее, а другую – короче. Получается блуждающая линия, которая добавляет волосам красивую текстуру и непринужденность. Поэтому вы можете немного разнообразить перевернутый боб, добавив эту линию среза. В сочетании со слоями получится очень эффектная стрижка.