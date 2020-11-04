Как почистить золото дома: быстрые лайфхаки

Очистка ювелирных изделий дома на самом деле довольно простой процесс/Pixabay

От потрясающих обручальных колец до семейных реликвий - золотые украшения занимают особое место в наших сердцах. Стрелки времени могут быть жестокими и оставлять эти украшения изношенными и тусклыми, поэтому регулярно возникает вопрос: как почистить золото. К этой задаче вам, вероятно, придется подойти дома.

К счастью, вам не нужно быть экспертом, чтобы почистить золото.

Как часто нужно чистить золотые украшения?

"Я бы посоветовала чистить ваши украшения каждые несколько недель, чтобы они оставались блестящими", - объясняет ювелир Софи Арнотт из Anvil and Ivy. "Однако я бы не советовала постоянно проводить повторную полировку, поскольку это может привести к более быстрому износу металла. Я бы старалась полировать украшения полировальной тканью каждые несколько месяцев", - добавляет она.

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Как почистить золото в домашних условиях?

"Очистка ювелирных изделий дома на самом деле довольно простой процесс", - объясняет Арнотт. "Есть несколько продуктов, которые вы можете купить, чтобы облегчить процесс, но лучший и, безусловно, самый дешевый вариант - использовать жидкость для мытья посуды и теплую воду".

Шаг 1. Наполните миску

Наполните миску теплой, но не кипящей водой, и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды.

Шаг 2. Дайте украшениям пропитаться

Опустите украшения в воду и оставьте на 10-15 минут, чтобы они впитались.

Шаг 3: потрите мягкой щеткой

Используйте зубную щетку с мягкой щетиной или кисть для рисования, чтобы удалить стойкую грязь между настройками или деталями.

Шаг 4: промыть и высушить

Промойте под струей воды, а затем высушите украшение, осторожно похлопав кухонным полотенцем.

Как почистить золото с камнями в домашних условиях?

"Вы можете легко и безопасно очистить свои украшения с бриллиантами, рубинами и сапфирами самостоятельно, используя предметы домашнего обихода, которые у вас, вероятно, уже есть, такие как мягкая зубная щетка и немного нашатырного спирта, теплая вода и прозрачное мыло для посуды", - говорит Стивен Сильвер, основатель собственной марки украшений.

"Однако, пожалуйста, не используйте этот раствор для обработки каких-либо драгоценных камней, кроме бриллиантов, рубинов и сапфиров. Эти три камня можно безопасно чистить с помощью этого метода очистки в домашних условиях, но большинство других драгоценных камней, таких как, например, изумруды, опалы и бирюза, слишком пористые и нежные, и на них эти растворы повлияют негативно".

Как можно и как нельзя чистить золотые украшения?

Готовы попробовать очистить золотые украшения самостоятельно? Прежде чем начать, следует помнить о нескольких правилах, которые можно и нельзя использовать для чистки золота.

Замочите украшения до и после."Мы рекомендуем сначала замочить украшения в холодной воде или ванне с моющим средством", - говорит генеральный директор ювелирной компании и эксперт по кольцам Рафи Махерефт. "После этого замочите украшения в горячей воде".

Купите специальную ткань."Я рекомендую приобрести тряпки для чистки и полировки, которые помогут вам периодически полировать украшения", - предлагает Арнотт. "Я бы порекомендовал золотую ткань для двойной полировки".

Обращайтесь за советом по поводу драгоценных камней.

"Каждый драгоценный камень имеет разные характеристики, поэтому мы советуем спросить вашего ювелира о лучших методах очистки для вашего конкретного драгоценного камня", - говорит Костельный. "Однако для быстрого блеска протрите драгоценные камни тканью для драгоценных камней, их можно приобрести в местном ювелирном магазине".

Не используйте агрессивные чистящие средства.

Тип чистящего средства, который вы используете, имеет решающее значение. "Избегайте слишком сильных чистящих средств, таких как отбеливатель, и, если вы не уверены, сначала сделайте тестовый патч на незаметном месте", - говорит Арнотт.

Не используйте большую кисть.

Тщательно выбирайте кисть. "При чистке золотых и платиновых украшений лучше всего использовать новую зубную щетку с мягкой щетиной и детским размером", - говорит специалист по восстановлению ювелирных изделий Кей Костельны из компании Jewelers Mutual.

Не используйте мыло с неизвестными ингредиентами.

Когда речь идет о чистящих средствах, всегда следует читать этикетку. "Избегайте мыла с неизвестными ингредиентами", - советует Костельный. "Вы должны снять свои золотые украшения перед душем, чтобы избежать накопления пленки от других средств для мытья тела".