Ресторан ESHAK на Большой Васильковской уже подготовился к Новому году.
Праздничная ночь пройдет с размахом: зажигает танцпол кавер-группа Rubtsova Music Code, аниматоры с видеокассет по аэробике научат гостей правильным танцевальным диско-движениям.
Сеты от DJ Madonna не дадут остановиться танцам до самого утра. По традиции, на всех плазмах ресторана будет транслироваться речь президента. В полночь под звон бокалов с игристым и фейерверки на празднике появятся Дед Мороз и Снегурочка.
Новый год трудно представить без сюрпризов, в ESHAK о них позаботились как следует: каждый гость сможет поучаствовать в розыгрыше подарков.
Стоимость праздничного стола с шоу-программой на одного гостя:
- Терраса - 1200 грн.
- Каминный зал - 1500 грн.
- Картинный зал - 1200 грн., 1500 грн., 2000 грн.
- VIP 1 этаж - 1500 грн.
- VIP 2 этаж - 2500 грн.
Начало в 21:00
Резерв столов: (096) 861 01 42
ул. Большая Васильковская, 85/87