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Рамадан в 2020 году – начало и конец главного поста мусульман

19 апреля 2020, 03:22

Рамадан – это месяц обязательного для мусульман поста. Какого числа Рамадан начинается, а когда заканчивается, и кому можно не поститься – узнал Главред.

Рамадан 2020 - какого числа начало и когда заканчивается Рамадан
Рамадан 2020 - какого числа начало и когда заканчивается Рамадан / ЕРА / UPG

Рамадан в 2020 году начинается с вечера 23 апреля, четверга. То есть, по сути, полностью жить по его правилам мусульмане начинают 24 апреля. А заканчивается главный для мусульман пост вечером 23 мая, в субботу.

Рамадан у мусульман – в чем особенность

В отличие от христиан – мусульмане в Рамадан вообще не едят в дневное время суток. И даже воду не пьют.

Кроме того, под запретом и иные "радости жизни" – как то курение, секс и даже мысли об этом.

В вечернее время правоверные мусульмане живут привычной для них жизнью.

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Рамадан – как проходит

Начинается Рамадан с Нията – искреннего намерения соблюсти пост.

Помимо отказа от еды днем и прочих удовольствий, в остальном жизнь идет своим чередом. В отдельных регионах местные власти в Рамадан вводят сокращенный день – но это всё.

Как и в христианстве – от поста освобождаются беременные женщины и кормящие матери, несовершеннолетние дети, пожилые люди и те, кто болеет (включая душевнобольных).

Также можно есть и пить днем во время длительных путешествий – но эти дни затем необходимо "отработать".

Рамадан – в чем важность

Рамадан – это один из пяти священных столпов ислама. Полностью священная пятерка выглядит так:

  • свидетельство: нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед его пророк;
  • Рамадан;
  • пятикратная молитва;
  • пожертвования;
  • паломничество в Мекку.

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Когда заканчивается Рамадан – что делать

Накануне окончания Рамадана делают генеральную уборку в доме и во дворе, достают свои лучшие наряды.

Мусульмане заранее готовят праздничные блюда.

Обязательный ритуал на Рамадан – раздача милостыни (деньгами или продуктами). Тем самым человек как бы компенсирует те небольшие прегрешения, которые мог допустить во время поста.

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