Рамадан в 2020 году – начало и конец главного поста мусульман

Рамадан – это месяц обязательного для мусульман поста. Какого числа Рамадан начинается, а когда заканчивается, и кому можно не поститься – узнал Главред.
Рамадан в 2020 году начинается с вечера 23 апреля, четверга. То есть, по сути, полностью жить по его правилам мусульмане начинают 24 апреля. А заканчивается главный для мусульман пост вечером 23 мая, в субботу.
Рамадан у мусульман – в чем особенность
В отличие от христиан – мусульмане в Рамадан вообще не едят в дневное время суток. И даже воду не пьют.
Кроме того, под запретом и иные "радости жизни" – как то курение, секс и даже мысли об этом.
В вечернее время правоверные мусульмане живут привычной для них жизнью.
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Рамадан – как проходит
Начинается Рамадан с Нията – искреннего намерения соблюсти пост.
Помимо отказа от еды днем и прочих удовольствий, в остальном жизнь идет своим чередом. В отдельных регионах местные власти в Рамадан вводят сокращенный день – но это всё.
Как и в христианстве – от поста освобождаются беременные женщины и кормящие матери, несовершеннолетние дети, пожилые люди и те, кто болеет (включая душевнобольных).
Также можно есть и пить днем во время длительных путешествий – но эти дни затем необходимо "отработать".
Рамадан – в чем важность
Рамадан – это один из пяти священных столпов ислама. Полностью священная пятерка выглядит так:
- свидетельство: нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед его пророк;
- Рамадан;
- пятикратная молитва;
- пожертвования;
- паломничество в Мекку.
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Когда заканчивается Рамадан – что делать
Накануне окончания Рамадана делают генеральную уборку в доме и во дворе, достают свои лучшие наряды.
Мусульмане заранее готовят праздничные блюда.
Обязательный ритуал на Рамадан – раздача милостыни (деньгами или продуктами). Тем самым человек как бы компенсирует те небольшие прегрешения, которые мог допустить во время поста.