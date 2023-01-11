День ангела Натальи 2023 – теплые поздравления в стихах и прозе с днем ангела Натальи

В церковном календаре на год святые с именем Наталья чтятся несколько раз. Именины Натальи отмечены в календаре 5 раз и ближайшие из них – 11 января.
День ангела Натальи по церковному календарю
Именины Натальи, как мы отметили выше, отмечаются 5 раз в году, а именно:
- 11 января
- 22 марта
- 31 марта
- 8 сентября
- 14 сентября
В каждый Натальин день принято поздравлять тех девочек, девушек и женщин, кто носит имя Наталья.
Значение имени Наталья
Согласно истории, имя Наталья пошло от латинского выражения – Dies Natalis Domini, что переводится как "Рождество Господа". Как правило, девушкам, рожденным в рождественский период дают имя Наталья, ведь оно толкуется как "рожденная в Рождество". Помимо прочего, иногда имени дают и приближенное к рождеству значение: Наталью считают благословенной Богом.
Поздравления с днем ангела Натальи в прозе
Поздравляю с днём ангела тебя, Наташенька. Пожелать хочу, чтобы твой путь всегда был освещён добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в деятельности ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.
Милая Наташенька, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в жизни тебя ожидают счастье и удача. Пусть путь твой будет светел и успешен. Пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и совершает добрые дела.
Милая Наташа, я тебя поздравляю с радостным и светлым днём, с днём ангела! Пусть твой Хранитель всегда тебя оберегает от бед этой жизни и завистливых глаз, пусть будет твоя душа всегда полна большой любви и счастья, пусть будет доброе чудо и невероятное волшебство в твоём каждом дне, пусть весёлым и лёгким всегда остаётся твой характер.
Поздравления днем ангела Натальи в стихах
У тебя, Наташа, светлый праздник,
Самый нежный, ласковый, родной,
Добрый ангел, маленький проказник,
Появился за твоей спиной.
Пусть твою он жизнь оберегает
От печалей, горестей и бед
И найти дорогу помогает,
В полумраке зажигая свет!
С днем ангела, Наталья, поздравляю!
Не зря ведь каждый в мире знает,
Что ты и благородна, и добра,
Порядочна, достаточно щедра.
Так пусть твой Ангел помогает,
От бед, невзгод оберегает.
По жизни весело шагай,
Проблемы со здоровьем ты не знай.
Тебе, Наталья, радости, везения.
Сердечно поздравляю в светлый час.
На всех пусть хватит твоего терпения,
Ничто не огорчает твоих глаз!
В день ангела, желаю, непременно,
Пусть все твои исполнятся мечты.
Признаюсь тебе честно, откровенно
Любовь и счастье заслужила ты!