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День ангела Натальи 2023 – теплые поздравления в стихах и прозе с днем ангела Натальи

11 января 2023, 07:37
Теплые и душевные поздравления в день ангела Анастасии своими словами и в стихах.
девушка, женщина, одиночество
День ангела Натальи 2023 / pixabay.com

В церковном календаре на год святые с именем Наталья чтятся несколько раз. Именины Натальи отмечены в календаре 5 раз и ближайшие из них – 11 января.

День ангела Натальи по церковному календарю

Именины Натальи, как мы отметили выше, отмечаются 5 раз в году, а именно:

  • 11 января
  • 22 марта
  • 31 марта
  • 8 сентября
  • 14 сентября

В каждый Натальин день принято поздравлять тех девочек, девушек и женщин, кто носит имя Наталья.

Значение имени Наталья

Согласно истории, имя Наталья пошло от латинского выражения – Dies Natalis Domini, что переводится как "Рождество Господа". Как правило, девушкам, рожденным в рождественский период дают имя Наталья, ведь оно толкуется как "рожденная в Рождество". Помимо прочего, иногда имени дают и приближенное к рождеству значение: Наталью считают благословенной Богом.

Поздравления с днем ангела Натальи в прозе

Поздравляю с днём ангела тебя, Наташенька. Пожелать хочу, чтобы твой путь всегда был освещён добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в деятельности ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.

День Натальи 2020: поздравления в картинках
День Натальи 2023 / telegraf.com.ua

Милая Наташенька, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в жизни тебя ожидают счастье и удача. Пусть путь твой будет светел и успешен. Пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и совершает добрые дела.

День Натальи: поздравления, картинки, открытки
День Натальи: поздравления, картинки, открытки

Милая Наташа, я тебя поздравляю с радостным и светлым днём, с днём ангела! Пусть твой Хранитель всегда тебя оберегает от бед этой жизни и завистливых глаз, пусть будет твоя душа всегда полна большой любви и счастья, пусть будет доброе чудо и невероятное волшебство в твоём каждом дне, пусть весёлым и лёгким всегда остаётся твой характер.

Поздравления днем ангела Натальи в стихах

У тебя, Наташа, светлый праздник,

Самый нежный, ласковый, родной,

Добрый ангел, маленький проказник,

Появился за твоей спиной.

Пусть твою он жизнь оберегает

От печалей, горестей и бед

И найти дорогу помогает,

В полумраке зажигая свет!

День Натальи 2020 - 11 января
День Натальи 2020 - 11 января / telegraf.com.ua

С днем ангела, Наталья, поздравляю!

Не зря ведь каждый в мире знает,

Что ты и благородна, и добра,

Порядочна, достаточно щедра.

Так пусть твой Ангел помогает,

От бед, невзгод оберегает.

По жизни весело шагай,

Проблемы со здоровьем ты не знай.

День Натальи 2020 - 11 января
День Натальи 2023 / telegraf.com.ua

Тебе, Наталья, радости, везения.

Сердечно поздравляю в светлый час.

На всех пусть хватит твоего терпения,

Ничто не огорчает твоих глаз!

В день ангела, желаю, непременно,

Пусть все твои исполнятся мечты.

Признаюсь тебе честно, откровенно

Любовь и счастье заслужила ты!

День ангела
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