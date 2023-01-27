День ангела Нины 2023 – теплые поздравления с днем ангела Нины

Теплые и душевные поздравления в день ангела Нины своими словами.

День ангела Нины 2023 / Фото ua.depositphotos.com

В церковном календаре на год святые с именем Нина чтятся несколько раз. Именины Нины отмечены в календаре 3 раза и ближайшие из них – 27 января.

Именины Нина 2023 – сколько дней в году можно поздравлять Нину

Именины Нины, как мы отметили выше, отмечаются 3 раз в году, а именно:

27 января

14 мая

19 ноября

В каждый Нинин день принято поздравлять тех девочек, девушек и женщин, кто носит имя Нина.

Что означает имя Нина

Имя Нина достаточно распространено в Украине. О том, как произошло это имя есть несколько вариантов. Кто-то считает, что имя произошло от сокращения имени Антонина, а вскоре стало отдельным именем. Имя Антонина, в свою очередь, означает "вступающая в бой". Также есть теория о грузинском происхождении имени, поговаривают, что оно пошло от грузинского имени Нино – означающего "царица".

День ангела Нины – поздравления с именинами для Нины в прозе

Ниночка, поздравляю тебя с днем твоего Ангела! Пускай покровительница твоя, святая Нина, всегда приносит тебе удачу и благополучие. Пусть вера, что была в ее душе, поселиться и в твоей. А ее чудодейственные силы всегда сохраняют твое здоровье и любимых тобою людей. Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих. Света, любви тебе, милая Ниночка!

С днем ангела Нина / gumoreska.in.ua

С Днём Святой Нины. Желаю оставаться светлым, добрым человечком, желаю жить свободно и легко. Пусть ангел твой хранит тебя, пусть в двери твоего дома стучатся только хорошие вести, пусть для твоей семьи каждый день будет счастливым и радостным. Желаю здоровья, долголетия, любви, гармонии и мира.

С днем ангела Нина / gumoreska.in.ua

Поздравляю с именинами и пусть Святая Нина благословит вас на успех. Желаю вашей душе гармонии, добра и света. Пусть ваши глаза не знают слез. Желаю мудрости, чтобы побеждать все трудности и преграды на пути, но все же пусть их будет как можно меньше. Успеха, вдохновения, и пусть вас хранит ваш Ангел.

С днем ангела Нина / gumoreska.in.ua

Именины Нина 2023 – подравления для Нин в стихах

С Днем святой Нины тебя я поздравляю,

Счастья и здоровья крепкого желаю,

Пусть святая Нина тебе всегда поможет,

От беды избавит, радость приумножит!

Ведь у вас обеих сегодня именины,

Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!

С днем ангела Нина / gumoreska.in.ua

В этот день все Нины мира

Отмечают именины.

Пожелаем вам добра.

Светит пусть любви звезда!

Пусть пошлет вам Бог здоровье,

Счастья станет больше вдвое,

Хмурых дней в календаре

Не встречалось чтоб вообще!

С днем ангела Нина / gumoreska.in.ua

С Днем Нины Святой поздравляю!

Пускай окружает везде благодать,

Здоровья, конечно, тебе я желаю,

Душа не могла чтоб твоя унывать.

Пусть будут дела все приятны, удачны,

На сердце пускай расцветает покой.

Решаются быстро любые задачи

И Бог остается повсюду с тобой.