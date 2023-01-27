День ангела Нины 2023 – теплые поздравления с днем ангела Нины

В церковном календаре на год святые с именем Нина чтятся несколько раз. Именины Нины отмечены в календаре 3 раза и ближайшие из них – 27 января.
Именины Нина 2023 – сколько дней в году можно поздравлять Нину
Именины Нины, как мы отметили выше, отмечаются 3 раз в году, а именно:
- 27 января
- 14 мая
- 19 ноября
В каждый Нинин день принято поздравлять тех девочек, девушек и женщин, кто носит имя Нина.
Что означает имя Нина
Имя Нина достаточно распространено в Украине. О том, как произошло это имя есть несколько вариантов. Кто-то считает, что имя произошло от сокращения имени Антонина, а вскоре стало отдельным именем. Имя Антонина, в свою очередь, означает "вступающая в бой". Также есть теория о грузинском происхождении имени, поговаривают, что оно пошло от грузинского имени Нино – означающего "царица".
День ангела Нины – поздравления с именинами для Нины в прозе
Ниночка, поздравляю тебя с днем твоего Ангела! Пускай покровительница твоя, святая Нина, всегда приносит тебе удачу и благополучие. Пусть вера, что была в ее душе, поселиться и в твоей. А ее чудодейственные силы всегда сохраняют твое здоровье и любимых тобою людей. Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих. Света, любви тебе, милая Ниночка!
С Днём Святой Нины. Желаю оставаться светлым, добрым человечком, желаю жить свободно и легко. Пусть ангел твой хранит тебя, пусть в двери твоего дома стучатся только хорошие вести, пусть для твоей семьи каждый день будет счастливым и радостным. Желаю здоровья, долголетия, любви, гармонии и мира.
Поздравляю с именинами и пусть Святая Нина благословит вас на успех. Желаю вашей душе гармонии, добра и света. Пусть ваши глаза не знают слез. Желаю мудрости, чтобы побеждать все трудности и преграды на пути, но все же пусть их будет как можно меньше. Успеха, вдохновения, и пусть вас хранит ваш Ангел.
Именины Нина 2023 – подравления для Нин в стихах
С Днем святой Нины тебя я поздравляю,
Счастья и здоровья крепкого желаю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!
Ведь у вас обеих сегодня именины,
Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!
В этот день все Нины мира
Отмечают именины.
Пожелаем вам добра.
Светит пусть любви звезда!
Пусть пошлет вам Бог здоровье,
Счастья станет больше вдвое,
Хмурых дней в календаре
Не встречалось чтоб вообще!
С Днем Нины Святой поздравляю!
Пускай окружает везде благодать,
Здоровья, конечно, тебе я желаю,
Душа не могла чтоб твоя унывать.
Пусть будут дела все приятны, удачны,
На сердце пускай расцветает покой.
Решаются быстро любые задачи
И Бог остается повсюду с тобой.