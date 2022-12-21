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День ангела в январе 2023: когда праздновать дни ангела мужчинам и женщинам

21 декабря 2022, 08:10
Расскажем, как выбрать дату именин в православном календаре.
Именины в январе 2023
Именины в январе 2023 / ua.depositphotos.com

Именины в январе 2023 – это еще одна дата, когда можно преподнести подарок и поздравить близкого человека. Именинами считается день, когда церковь чтит святого, в честь которого назван человек. Таких дат в году может быть несколько, главным днем ангела считается ближайшая дата к дню рождения носителя имени.

Современные родители часто дают своим детям имена, которых нет в святцах. В этом случае церковь при крещении дает второе имя – имя святого. По нему и отмечаются именины. Календарь именин поможет родителям выбрать имя для будущего ребенка, а взрослым найти дату своих именин.

Именины в январе: женские имена

Во всех религиях, в том числе и в православии, женщина считается хранительницей очага. Современная женщина стала еще и олицетворением силы и надежного тыла для своего мужчины. Поэтому именины в январе 2023 женских имен приобрели новое значение. В такие даты стоит поздравить и поддержать женщину, а также помолиться святой покровительнице.

1 января — Аглаида, Фессалоникия.

3 января — Юлиания, Юлия.

4 января — Анастасия, Феодотия.

5 января — Евгения, Клавдия.

6 января — Агафья (Агафа), Василла, Евгения, Клавдия.

8 января — Августа, Агриппина, Анфиса, Мария.

9 января — Антонина.

10 января — Агафья, Антония, Вавила, Домна, Феофила.

11 января — Гортензия, Агриппина, Анна, Варвара, Евдокия, Евфросиния, Матрона, Наталья.

12 января — Анисья, Ирина, Феодора, Феодосия.

13 января — Мартина, Мелания.

14 января — Эмилия.

15 января — Феодотия, Юлиания.

16 января — Ирина, Павла.

17 января — Акила, Амма, Ефимия, Зина, Зосима.

18 января — Аполлинария, Мина, Синклитикия, Татьяна.

19 января — Евгения, Полина, Татьяна.

21 января — Василиса, Домника, Инесса, Марионилла.

22 января — Антонина.

25 января — Евпраксия, Татьяна.

27 января — Агния, Нина.

28 января — Елена.

29 января — Иовилла, Леонилла.

30 января — Антонина.

31 января — Ксения, Феодосия.

Именины в январе 2023: мужские имена

В православии считается, что душа рождается в день ангела, поэтому важно знать дату именин в январе 2023 мужских имен. Святой, в честь которого назван человек является его ангелом-хранителем, поэтому дату именин нужно пойти в храм и помолиться святому покровителю.

1 января – Илья, Григорий, Тимофей.

2 января – Иван, Антон, Игнатий, Даниил.

3 января – Михаил, Леонтий, Никита, Сергей, Петр.

4 января – Федор, Дмитрий.

5 января – Иван, Василий, Макар, Павел, Наум.

6 января – Николай, Иннокентий, Сергей.

8 января – Василий, Александр, Григорий, Ефим, Давид, Иосиф, Дмитрий, Константин, Михаил, Леонид, Николай.

9 января – Тихон, Степан, Федор.

10 января – Аркадий, Александр, Ефим, Леонид, Игнатий, Никанор, Петр, Николай.

11 января – Георгий, Вениамин, Иван, Фадей, Марк.

12 января – Лев, Давид, Иосиф, Макар, Яков.

13 января – Петр, Михаил.

14 января – Богдан, Александр, Василий, Григорий, Вячеслав, Иван, Николай, Михаил, Петр, Трофим, Платон, Федот.

15 января – Кузьма, Василий, Марк, Петр, Модест, Сергей.

16 января – Гордей, Василий.

17 января – Аристарх, Александр, Артем, Денис, Архип, Ефим, Карп, Иосиф, Марк, Климент, Никанор, Павел, Николай, Прохор, Степан, Семен, Терентий, Тимофей, Фаддей, Трофим, Филипп.

18 января – Иосиф, Григорий, Лукьян, Семен, Матвей, Роман, Сергей.

20 января – Василий, Афанасий, Иван.

21 января — Василий, Виктор, Георгий, Владимир, Григорий, Евгений, Дмитрий, Емельян, Илья, Иван, Юлиан, Михаил.

22 января — Захар, Петр, Павел, Филипп.

23 января – Григорий, Анатолий, Зиновий, Павел, Макар, Петр.

24 января – Владимир, Виталий, Иосиф, Николай, Михаил, Степан, Федор, Терентий.

25 января – Илья, Галактион, Макар, Петр.

26 января – Максим, Афанасий, Яков, Петр.

27 января – Андрей, Адам, Аристарх, Давид, Вениамин, Иван, Иосиф, Илья, Макар, Моисей, Марк, Павел, Степан, Сергей.

28 января – Гавриил, Вениамин, Герасим, Иван, Михаил, Максим, Павел, Прохор.

29 января – Максим, Иван, Петр.

30 января — Антон, Виктор, Иван, Георгий, Савелий, Павел.

31 января – Афанасий, Александр, Владимир, Евгений, Дмитрий, Емельян, Ефрем, Кирилл, Иларион, Максим, Михаил, Сергей, Николай.

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