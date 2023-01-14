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День ангела Василия 2023 – подборка светлых поздравлений ближним и родным

14 января 2023, 07:30
Совсем скоро в Украине отметят Васильев день, также этот праздник называют Щедрым вечером и Старым Новым годом.
зима, погода зимой
Васильев день / pixabay

Когда день Василия – история праздника

В Украине 14 января будут отмечать Васильев день. Также этот день принято называть Старым новым годом. В народном календаре славян это первый день нового года в который чтут святого Василия Великого.

Главным посланием святого Василия стал призыв любить ближних, оказывать помощь бедным и сторониться от ереси и лжи. Василий считается законодателем монашества.

День Василия 2023 – как поздравить с праздником

В день ангела Василия поздравлять можно всех, однако наибольшее количество поздравлений получают, конечно, обладатели имени Василий.

Поздравления с днем Василия в прозе

Дорогой Василий, сердечно поздравляю тебя и от души желаю великого счастья в жизни и невероятных чудес, доброй удачи и несомненного везения, светлой любви и бравых подвигов, неугасаемого оптимизма и верного пути к целям.

***

Василий, хочу пожелать тебе, чтобы этот день был особенным для тебя и запомнился самыми искренними и теплыми пожеланиями от родных и близких. А я в свою очередь хочу, чтобы ты всегда был оптимистично настроен, успешен, удачлив и полон сил и энергии, чтобы достигать намеченных высот.

***

Поздравляю тебя в этот чудесный праздник, и у меня есть куча пожеланий. Слов не хватит высказать все, потому что желаю я тебе только самого лучшего, самого классного, самого крутого. Будь напорист, трудолюбив, энергичен. Желаю достатка, не только материального, но и духовного. Развивайся, найди дело по душе, и живи себе припеваючи.

Поздравления с днем Василия в стихах

Василий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Поздравить Васю повод самый лучший,

День именин его, День Ангела пришел

Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,

В честь праздника пирог поставь на стол.

Желаю я, чтоб все легко давалось,

Чтоб все дела Господь благословил,

Чтоб все желанья поскорее исполнялись,

Чтоб много лет жил в счастье и в любви.

Старый Новый год
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