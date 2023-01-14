День ангела Василия 2023 – подборка светлых поздравлений ближним и родным

Когда день Василия – история праздника
В Украине 14 января будут отмечать Васильев день. Также этот день принято называть Старым новым годом. В народном календаре славян это первый день нового года в который чтут святого Василия Великого.
Главным посланием святого Василия стал призыв любить ближних, оказывать помощь бедным и сторониться от ереси и лжи. Василий считается законодателем монашества.
День Василия 2023 – как поздравить с праздником
В день ангела Василия поздравлять можно всех, однако наибольшее количество поздравлений получают, конечно, обладатели имени Василий.
Поздравления с днем Василия в прозе
Дорогой Василий, сердечно поздравляю тебя и от души желаю великого счастья в жизни и невероятных чудес, доброй удачи и несомненного везения, светлой любви и бравых подвигов, неугасаемого оптимизма и верного пути к целям.
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Василий, хочу пожелать тебе, чтобы этот день был особенным для тебя и запомнился самыми искренними и теплыми пожеланиями от родных и близких. А я в свою очередь хочу, чтобы ты всегда был оптимистично настроен, успешен, удачлив и полон сил и энергии, чтобы достигать намеченных высот.
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Поздравляю тебя в этот чудесный праздник, и у меня есть куча пожеланий. Слов не хватит высказать все, потому что желаю я тебе только самого лучшего, самого классного, самого крутого. Будь напорист, трудолюбив, энергичен. Желаю достатка, не только материального, но и духовного. Развивайся, найди дело по душе, и живи себе припеваючи.
Поздравления с днем Василия в стихах
Василий, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
Поздравить Васю повод самый лучший,
День именин его, День Ангела пришел
Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,
В честь праздника пирог поставь на стол.
Желаю я, чтоб все легко давалось,
Чтоб все дела Господь благословил,
Чтоб все желанья поскорее исполнялись,
Чтоб много лет жил в счастье и в любви.