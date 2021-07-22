День бокса 2021: интересные факты, поздравления и самые красивые спортсмены

День бокса в Украине / news.ru

Международный день бокса праздник относительно недавний, но он набирает стремительную популярность.

Свой профессиональный праздник спортсмены-боксеры отмечают 22 июля. И, хотя День бокса начали отмечать с 2018 года, спорт уходит корнями в историю.

Первые упоминания о данном виде спорта датированы третьим тысячелетием до нашей эры. Боксерские состязания запечатлены на фресках шумеров и древних египтян. Сцены описания кулачных боев есть в индийской литературе. В 688 году до н.э. бои на кулаках вошли в программу Олимпийских игр. Бокс, как современный вид спорта зародился в Англии в 18 веке. В 1920 единоборство включили в список олимпийских видов спорта.

Интересные факты о боксе

В разных странах существуют разновидости бокса: Муай-тай – в Таиланде, французский бокс – во Франции, летхвей – в Мьянме.

Среди известных людей, которые увлекались боксом можно выделить Эрнеста Хемингуэя, Владимира Высоцкого и Александра Пушкина.

Легендарный боксер Роки Марчиано не проиграл ни одного из 49 поединков, а 43 из них – закончились нокаутом.

Майк Тайсон получил самый большой гонорар в истории этого вида спорта - 35 млн долларов.

Самый короткий поединок длился всего 4 секунды.

Среди всех кинофильмов про спорт больше всего снято на тему бокса и о боксерах

В 1999 году состоялся первый профессиональный бой между женщиной и мужчиной. Победу одержала женщина.

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Самые красивые боксеры в Украине и мире

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День бокса: поздравления

С международным днем бокса всех, кто участвует в этом красивом виде спорта! Восхищения и пожелания боксерам и их тренерам, профессионалам и любителям, которые большими усилиями и преданностью поддерживают наш любимый бокс. Здоровья и побед!

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Поздравляю с Международным днем бокса! Желаю выдержки, смелости, отваги и сил. Пусть целеустремленность и ваша вера помогают достигать тебе высот. Пусть твое мастерство растет, а профессионализм приносит награды.

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С Днем бокса! Желаю достигать целей, быть успешным и счастливым. Высоких достижений и отличных наград! С чудесным праздником и побед.

Международный день бокса картинки

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Ты боксер, а это значит,

Что сегодня праздник твой!

Тебе желаю сил, удачи,

Чтоб был успешным каждый бой!

Имей и ловкость, и сноровку,

Чтоб всех умело побеждать,

А для того все тренировки

Старайся ты не пропускать!