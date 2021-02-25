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День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 25 февраля, а что нужно

25 февраля 2021, 00:19

Перед Иверской иконой молятся о замужестве, про здоровье и о помощи найти истинный путь.

25 февраля - праздник Иверской иконы приметы и молитвы
25 февраля - праздник Иверской иконы: приметы и молитвы / Телеканал Украина

25 февраля у православных праздник Иверской иконы Божией Матери. Это одна из самых известных в православии икон. Поэтому и сам праздник очень популярен в народе, хотя и не входит в календарь двунадесятых церковных праздников.

По преданию, одна благочестивая вдова доверила Иверскую икону морским волнам – чтобы спасти от уничтожения язычниками. И лишь спустя двести лет Иверская икона была возвращена людям: в столбе огненного пламени она предстала перед монахами грузинского Иверского монастыря на Афоне.

Этот образ еще называют – икона Божией Матери с порезом на щеке. На этот счет есть еще одно предание: один солдат порезал икону мечом – и тогда из Иверской иконы Божией Матери потекла кровь, как из пореза на живом человеке.

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Иверская икона Божией Матери – от чего защищает и где вешать

Считается, что Иверская икона Божией Матери – одна из тех икон, что должны быть в каждом доме. Вешать Иверскую икону Божией Матери нужно возле входа в дом.

Перед Иверской иконой Божьей Матери молятся:

  • об удачном замужестве,
  • об утешении в беде;
  • чтобы небеса послали здоровье,
  • чтобы Божья Матерь защитила от пожара и иных катаклизмов,
  • чтобы высшие силы помогли найти истинный путь – тому, кто молится, и тому, о ком молятся,
  • о плодородии.

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Молитва Иверской Божьей Матери

Иверская икона Божией Матери: что нельзя делать

В этот день в старину приводили в порядок баню – а в современных условиях наводят порядок в ванной, проводят ревизию моющих и чистящих средств, сами принимают ванну. Однако именно с мытьем связано большинство примет-запретов дня.

Итак, по народным поверьям, в день Иверской иконы Божией Матери нельзя:

  • париться в бане в одиночестве;
  • купаться после захода солнца;
  • носить одежду черного цвета;
  • лениться;
  • ссориться и сквернословить;
  • доверять малознакомым особам – даже просто вести с ними беседы – чтобы не сглазили и не обманули.

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Поздравления с Днем иконы Иверской Божьей Матери – открытки и картинки

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