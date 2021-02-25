День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 25 февраля, а что нужно

Перед Иверской иконой молятся о замужестве, про здоровье и о помощи найти истинный путь.
25 февраля у православных праздник Иверской иконы Божией Матери. Это одна из самых известных в православии икон. Поэтому и сам праздник очень популярен в народе, хотя и не входит в календарь двунадесятых церковных праздников.
По преданию, одна благочестивая вдова доверила Иверскую икону морским волнам – чтобы спасти от уничтожения язычниками. И лишь спустя двести лет Иверская икона была возвращена людям: в столбе огненного пламени она предстала перед монахами грузинского Иверского монастыря на Афоне.
Этот образ еще называют – икона Божией Матери с порезом на щеке. На этот счет есть еще одно предание: один солдат порезал икону мечом – и тогда из Иверской иконы Божией Матери потекла кровь, как из пореза на живом человеке.
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Иверская икона Божией Матери – от чего защищает и где вешать
Считается, что Иверская икона Божией Матери – одна из тех икон, что должны быть в каждом доме. Вешать Иверскую икону Божией Матери нужно возле входа в дом.
Перед Иверской иконой Божьей Матери молятся:
- об удачном замужестве,
- об утешении в беде;
- чтобы небеса послали здоровье,
- чтобы Божья Матерь защитила от пожара и иных катаклизмов,
- чтобы высшие силы помогли найти истинный путь – тому, кто молится, и тому, о ком молятся,
- о плодородии.
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Молитва Иверской Божьей Матери
Иверская икона Божией Матери: что нельзя делать
В этот день в старину приводили в порядок баню – а в современных условиях наводят порядок в ванной, проводят ревизию моющих и чистящих средств, сами принимают ванну. Однако именно с мытьем связано большинство примет-запретов дня.
Итак, по народным поверьям, в день Иверской иконы Божией Матери нельзя:
- париться в бане в одиночестве;
- купаться после захода солнца;
- носить одежду черного цвета;
- лениться;
- ссориться и сквернословить;
- доверять малознакомым особам – даже просто вести с ними беседы – чтобы не сглазили и не обманули.
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