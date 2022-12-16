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День Варвары 2022: кто она и почему ей молятся шахтёры

16 декабря 2022, 00:12
В декабре в Украине отмечают День великомученицы Варвары. Церковь называет этот день началом подготовки к празднованию Дня святого Николая.
Святая Варвара
Святая Варвара / Народна правда

Совсем скоро в Украине и всём мире начнется череда зимних церковных праздников. Одним из таких будет День святой Варвары или, как его ещё называют – День великомученицы Варвары.

Легенда о святой Варваре: история праздника

Легенда гласит, что Варвара была дочерью купца Диоскура и жила в начале III столетия в древнем городе Никомедии (современная Турция). Диоскур был врагом христианства, поэтому Варвара была воспитана в духе эллинизма – поклонении греческим божествам. Отец Варвары настолько боялся влияния окружающего мира на дочь, что запер её в башне.

Варвара с помощью одного из слуг, который был тайным христианином, приняла христианство, о чем вскоре узнал отец. Диоскур не смог справиться с "предательством" дочери и отдал ее на расправу главе города. Несмотря на мучение пытками, Варвара не отреклась от Христа и была приговорена к смерти. Собственный отец мечом отсек ей голову и в тот же час погиб на месте от молнии, посланной с небес.

В ранних христианских традициях личность Варвары не упоминалась, поэтому история её существования ставится под сомнение. Известно, что слова о святой Варваре впервые были найдены в документах, датируемых VII веком.

В православной, католической и других церквях Варвару почитают как святую-великомученицу с IX века.

Икона святой Варвары

На иконах, где изображена Варвара, великомученицу можно увидеть с чашей в руке. Согласно преданию перед своей смертью девушка попросила у Бога, чтобы все, кто когда-либо будут вспоминать ее муки и просить о помощи – были избавлены от смерти без причащения. Просьбу Варвары Господь принял, поэтому на всех иконах святая изображена с чашей причащения в руке.

Икона святой Варвары
Икона святой Варвары / calgary-orthodox.ca

Варвара – покровительница шахтеров

Считается, что к святой Варваре в молитвах обращаются за спасением от внезапной смерти без покаяния. Как правило, своей защитницей великомученицу мнят шахтеры и все, кто трудится под землёй.

Дата праздника и именины Варвары

День святой Варвары отмечают в декабре:

  • 4 декабря – по католическому календарю
  • 17 декабря – по православному календарю

Именины Варвары отмечают пять раз в году: 17 декабря, 11 января, 7 марта, 5 апреля и 18 июля.

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