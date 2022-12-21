Православный календарь на январь 2023: конец поста, Рождество и Крещение Господне

Все главные праздничные даты января, о которых нужно знать заранее.
Январь ознаменуется одним из самых главных православных праздников – Рождеством. Однако на этом знаменательные дни не заканчиваются. В январе нас ждут Святвечер, окончание поста, и не только. Мы предлагаем узнать какими датами будет насыщен первый месяц нового 2023 года.
Первая неделя января будет наполнена такими датами:
1 января – церковный праздник
- Святителя Вонифатия Милостивого
2 января – церковный праздник
- Священномученика Игнатия Богослова
3 января – церковный праздник
- Мученицы Иулиании
4 января – церковный праздник
- Великомученицы Анастасии
5 января – церковный праздник
- Преподобного Нифонта
6 января – церковный праздник
- Конец Рождественского поста, Святвечер
7 января – церковный праздник
- Рождество Христово
8 января – церковный праздник
- Собор Пресвятой Богородицы
Первая неделя января хранит в себе две важных даты – Святвечер и Рождество. Эти праздники в Украине – одни из самых семейных.
Вторая неделя января ознаменуется:
9 января - церковный праздник
- день памяти преподобномученика Феодора
10 января – церковный праздник
- день памяти 20000мучеников
11 января – церковный праздник
- день памяти 14 000 убитых Иродом детей
12 января – церковный праздник
- Мученицы Анисии Солунской
13 января – церковный праздник
- Преподобной Мелании
14 января – церковный праздник
- Обрезание Господне
15 января – церковный праздник
- день памяти Святителя Сильвестра
Третья неделя января содержит такие даты:
16 января – церковный праздник
- день памяти мученика Гордея и пророка Малахии
17 января – церковный праздник
- день памяти преподобного Феоктиста
18 января – церковный праздник
- Крещенский сочельник
19 января – церковный праздник
- Крещение Господне
20 января – церковный праздник
- Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
21 января – церковный праздник
- день памяти преподобного Григория
22 января – церковный праздник
- день памяти святого мученика Евстратия
Среди важных дней третьей недели января в Украине чтут Крещение Господне. Этот день издавна наполнен традициями и обрядами.
Последняя неделя января ознаменуется такими днями:
23 января – церковный праздник
- день памяти святого Григория
24 января – церковный праздник
- день памяти Преподобного Феодосия Великого
25 января – церковный праздник
- день памяти святой мученицы Татьяны
26 января – церковный праздник
- день памяти святых мучеников Ермила и Стратоника.
27 января – церковный праздник
- день памяти равноапостольной Нины
28 января – церковный праздник
- день памяти Павла Фивейского
29 января – церковный праздник
- день памяти святого Петра
30 января – церковный праздник
- Преподобного Антония Великого
31 января – церковный праздник
- день памяти Афанасия Великого
Январь богатый месяц не только на праздничные дни, но и на памятные, важные для православного календаря. Каждый из них несёт в себе частицу истории христианства и раскрывает разные его стороны.
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Автор: Елизавета Бельмас