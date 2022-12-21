Православный календарь на январь 2023: конец поста, Рождество и Крещение Господне

Все главные праздничные даты января, о которых нужно знать заранее.

Церковный календарь на январь 2023 / ua.depositphotos.com

Январь ознаменуется одним из самых главных православных праздников – Рождеством. Однако на этом знаменательные дни не заканчиваются. В январе нас ждут Святвечер, окончание поста, и не только. Мы предлагаем узнать какими датами будет насыщен первый месяц нового 2023 года.

Первая неделя января будет наполнена такими датами:

1 января – церковный праздник

Святителя Вонифатия Милостивого

2 января – церковный праздник

Священномученика Игнатия Богослова

3 января – церковный праздник

Мученицы Иулиании

4 января – церковный праздник

Великомученицы Анастасии

5 января – церковный праздник

Преподобного Нифонта

6 января – церковный праздник

Конец Рождественского поста, Святвечер

7 января – церковный праздник

Рождество Христово

8 января – церковный праздник

Собор Пресвятой Богородицы

Первая неделя января хранит в себе две важных даты – Святвечер и Рождество. Эти праздники в Украине – одни из самых семейных.

Вторая неделя января ознаменуется:

9 января - церковный праздник

день памяти преподобномученика Феодора

10 января – церковный праздник

день памяти 20000мучеников

11 января – церковный праздник

день памяти 14 000 убитых Иродом детей

12 января – церковный праздник

Мученицы Анисии Солунской

13 января – церковный праздник

Преподобной Мелании

14 января – церковный праздник

Обрезание Господне

15 января – церковный праздник

день памяти Святителя Сильвестра

Третья неделя января содержит такие даты:

16 января – церковный праздник

день памяти мученика Гордея и пророка Малахии

17 января – церковный праздник

день памяти преподобного Феоктиста

18 января – церковный праздник

Крещенский сочельник

19 января – церковный праздник

Крещение Господне

20 января – церковный праздник

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

21 января – церковный праздник

день памяти преподобного Григория

22 января – церковный праздник

день памяти святого мученика Евстратия

Среди важных дней третьей недели января в Украине чтут Крещение Господне. Этот день издавна наполнен традициями и обрядами.

Последняя неделя января ознаменуется такими днями:

23 января – церковный праздник

день памяти святого Григория

24 января – церковный праздник

день памяти Преподобного Феодосия Великого

25 января – церковный праздник

день памяти святой мученицы Татьяны

26 января – церковный праздник

день памяти святых мучеников Ермила и Стратоника.

27 января – церковный праздник

день памяти равноапостольной Нины

28 января – церковный праздник

день памяти Павла Фивейского

29 января – церковный праздник

день памяти святого Петра

30 января – церковный праздник

Преподобного Антония Великого

31 января – церковный праздник

день памяти Афанасия Великого

Январь богатый месяц не только на праздничные дни, но и на памятные, важные для православного календаря. Каждый из них несёт в себе частицу истории христианства и раскрывает разные его стороны.

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