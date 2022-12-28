Святвечер 2023: что вкусного приготовить и каких традиций стоит придерживаться всей семьей

В преддверии Рождества, 6 января, в кругу семьи украинцы отмечают Святвечер. Этот день является концом Рождественского поста, которого христиане придерживаются на протяжении 40 дней.
Согласно истории, в дохристианскую эпоху 6 января язычники отмечали праздник Солнца, после чего христиане хотели избавиться от этого праздника и стали отмечать вечер перед Рождеством. В этот день Иосиф и Мария бежали от царя Ирода, который приказал убивать всех младенцев в страхе прихода Мессии.
Традиции на Святвечер 6 января - что нужно сделать обязательно
В этот день принято собираться в кругу семьи и накрывать стол 12-ю постными блюдами. Также на столе оставляют тарелку для родственников, которых уже нет в живых. Помимо этого, 6 января христиане заменяют вино компотом и ровно в полночь молятся на службах в церквях. В эту ночь особенно хорошо просить у Бога прощения за все содеянные грехи.
Святой вечер ознаменован воспоминаниями об умерших, в разных регионах Украины это делают по-своему: кто-то вспоминает перед ужином, а кто-то – после.
Приметы в Святвечер - чему нас научили предки
Важная дата издавна наполнена разными традициями. Считается, что погода в этот день может рассказать о прогнозах для тех, кто связан с работами на земле.
Например:
- оттепель 6 января говорит о том, что урожай будет плохим
- звездное небо наоборот – сулит хороший урожай
Среди самых распространенных примет на Святвечер известны такие:
- садиться за стол следует только после восхождения первой звезды, она сообщает о рождении Христа
- перед ужином необходимо прочесть молитву и поблагодарить Бога за благо
- главное блюдо Святого вечера – кутью – первым начинает есть хозяин дома
Меню на Святой вечер 2023 - 12 обязательных блюд
На Святой вечер принято готовить 12 постных блюд. Для того, чтобы отметить Святвечер правильно, необходимо приготовить:
- кутью
- компот из сухофруктов
- постный борщ на свекле
- винегрет
- вареники с грибами
- голубцы, можно с чечевицей
- любое блюдо из фасоли или гороха
- рыбное блюдо
- гречневую кашу
- хлеб или пампушки
- яблоки запеченные с изюмом
- соленья – грибы и другие
Вам также может быть интересно:
- Больше никогда не будете покупать в магазине: 2 простейших и вкусных рецепта домашнего майонеза
- Сало в рассоле: невероятный рецепт – как вкусно засолить сало
- Бандере – 114: день рождения Степана Бандеры 2023