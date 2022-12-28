Святвечер 2023: что вкусного приготовить и каких традиций стоит придерживаться всей семьей

В преддверии Рождества в Украине многие семьи собираются на Святвечер. Предлагаем узнать о чем этот праздник и каких примет стоит придерживаться в этот день.

Святвечер 2023: традиции, приметы, меню / pinterest.com

В преддверии Рождества, 6 января, в кругу семьи украинцы отмечают Святвечер. Этот день является концом Рождественского поста, которого христиане придерживаются на протяжении 40 дней.

Согласно истории, в дохристианскую эпоху 6 января язычники отмечали праздник Солнца, после чего христиане хотели избавиться от этого праздника и стали отмечать вечер перед Рождеством. В этот день Иосиф и Мария бежали от царя Ирода, который приказал убивать всех младенцев в страхе прихода Мессии.

Традиции на Святвечер 6 января - что нужно сделать обязательно

В этот день принято собираться в кругу семьи и накрывать стол 12-ю постными блюдами. Также на столе оставляют тарелку для родственников, которых уже нет в живых. Помимо этого, 6 января христиане заменяют вино компотом и ровно в полночь молятся на службах в церквях. В эту ночь особенно хорошо просить у Бога прощения за все содеянные грехи.

Святой вечер ознаменован воспоминаниями об умерших, в разных регионах Украины это делают по-своему: кто-то вспоминает перед ужином, а кто-то – после.

Приметы в Святвечер - чему нас научили предки

Важная дата издавна наполнена разными традициями. Считается, что погода в этот день может рассказать о прогнозах для тех, кто связан с работами на земле.

Например:

оттепель 6 января говорит о том, что урожай будет плохим

звездное небо наоборот – сулит хороший урожай

Среди самых распространенных примет на Святвечер известны такие:

садиться за стол следует только после восхождения первой звезды, она сообщает о рождении Христа

перед ужином необходимо прочесть молитву и поблагодарить Бога за благо

главное блюдо Святого вечера – кутью – первым начинает есть хозяин дома

Меню на Святой вечер 2023 - 12 обязательных блюд

На Святой вечер принято готовить 12 постных блюд. Для того, чтобы отметить Святвечер правильно, необходимо приготовить:

кутью

компот из сухофруктов

постный борщ на свекле

винегрет

вареники с грибами

голубцы, можно с чечевицей

любое блюдо из фасоли или гороха

рыбное блюдо

гречневую кашу

хлеб или пампушки

яблоки запеченные с изюмом

соленья – грибы и другие

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