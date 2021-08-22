Скандал на Тернопольщине: ради флагштока ко Дню Независимости разрушили исторический памятник

Сооружение флагштока на Тернопольщине закончилось скандалом / Facebook/ruins.ua

В городе Кременец Тернопольской области на Замковой горе повредили историческое сооружение XVI века ради строительства 30-метрового флагштока ко Дню независимости.

Как говорится в сообщени на странице сообщества RUЇNИ UKRAЇNИ в Facebook, Замковая гора в Кременце — это исторический и археологический объект XVI века, который пока до конца не успели изучить.

Историки говорят, что строители зачистили экскаватором значительную площадь почвы на территории замка, уничтожили часть фундамента дома старосты и залили бетоном. Трубы для возведения флагштока ко Дню Независимости небрежно сбросили прямо на старый фундамент.

"Стоит ли помпезность надругательства над исторической памятью? Власти это не интересует. Они решили прославить свое имя установлением высокого флагштока. В чем проблема? В том, что разрушаются все культурные слои, фундаменты зданий 15-16 вв. Это и есть отношение властей к нашей исторической памяти", — возмущается историк Виталий Савчук.

Отметим, что в комментарии местному телеканалу Т1 он рассказал, что строительные работы нигде не анонсировали, поэтому горожане о них не знали — он сам увидел котлован, когда пришел на Замковую гору несколько дней назад.

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/ Facebook/ruins.ua

Сооружения на Замковой горе находятся под государственной охраной, входят в реестр национального культурного достояния и состоят на балансе Кременецко-Почаевского исторического заповедника, как объект туристско-экскурсионной деятельности. Журналисты попытались выяснить у директора заповедника Вадима Микулича: кто, на каком основании и за какие средства решил возвести 30-метровый флагшток, однако руководитель учреждения отказался отвечать.

/ Facebook/ruins.ua

Добавим, что сооружение флагштоков во всех регионах страны по случаю Дня независимости ранее анонсировали в Офисе президента.

"В День Государственного флага, 23 августа, состоится поднятие украинского флага в Киеве и во всех регионах Украины в специально обустроенных к этому празднику местах", — отмечается в программе, опубликованной на сайте Офиса президента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Хеpcоне обрушилась конструкция флагштока, который должен был стать самым высоким в области.

Как утвеpждают очевидцы, обошлоcь без жеpтв. а фото видно, что поcтpадал автомобиль Lexus, котоpый находилcя во вpемя монтажа флагштока неподалёку.