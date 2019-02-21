"Ганьба!": в Броварах чиновника забросали яйцами

Гришко продемонстрировал отличную реакцию / Фото: скриншот из видео

В Броварах Киевской области главу районного совета Сергея Гришко во время сессии забросали яйцами прямо в президиуме.

Активисты общественной организации Традиции и порядок взяли на себя ответственность за инцидент. Об этом сообщает их пресс-служба.

По словам представителей организации, Гришко присваивает бюджетные деньги. Активисты утверждают, что глава райсовета отправляет государственные заказы без тендера и конкурса на собственные предприятия – бетонные и асфальтные заводы.

Выяснить отношения с Гришко активные граждане решили во время внеочередной сессии районного совета. Когда чиновник сидел в президиуме, его забросали яйцами.

"Ганьба!" – такими возгласами сопровождалась потасовка.

Гришко уклонялся от так называемых снарядом и пытался догнать обидчиков. Позже в инцидент вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, на Николаевском телевидении случайно обозвали министра инфраструктуры Владимира Омеляна.