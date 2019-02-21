"Ганьба!": в Броварах чиновника забросали яйцами

21 февраля 2019, 19:26

Активисты утверждают, что глава райсовета присваивает бюджетные средства.

Гришко продемонстрировал отличную реакцию / Фото: скриншот из видео

В Броварах Киевской области главу районного совета Сергея Гришко во время сессии забросали яйцами прямо в президиуме.

Активисты общественной организации Традиции и порядок взяли на себя ответственность за инцидент. Об этом сообщает их пресс-служба.

По словам представителей организации, Гришко присваивает бюджетные деньги. Активисты утверждают, что глава райсовета отправляет государственные заказы без тендера и конкурса на собственные предприятия – бетонные и асфальтные заводы.

Выяснить отношения с Гришко активные граждане решили во время внеочередной сессии районного совета. Когда чиновник сидел в президиуме, его забросали яйцами.

"Ганьба!" – такими возгласами сопровождалась потасовка.

Гришко уклонялся от так называемых снарядом и пытался догнать обидчиков. Позже в инцидент вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, на Николаевском телевидении случайно обозвали министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
атака Бровары чиновник активисты яйца Киевская область Ганьба забросали
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:54
Галкин отреагировал на сообщение о госпитализации Пугачевой
19:44
Взрыв на полигоне и попытка поджога арсенала ВСУ: что известно о раненых и других угрозах Видео
19:36
Эмоции, чувства и голые прелести: фотограф показала моделей обнаженно-беззащитными Фото
19:26
"Ганьба!": в Броварах чиновника забросали яйцами Видео
19:16
У Пугачевой официально прокомментировали новости об экстренной госпитализации певицы
18:55
Вступили в силу новые правила выезда детей за границу
18:52
"Не воспользуемся плодами": политолог объяснил, почему Украине не стоит радоваться распаду РФ Видео
18:24
Из Украины уходит известный бренд магазинов одежды
18:21
Умерла звезда сериала "Глухарь"
18:19
Международные организации должны идти на полшага впереди, чтобы не отставать от современности - Яценюк
17:59
Зеленский ушел в отрыв: какие регионы Украины за кого собрались голосовать Видео
17:53
Украина покупает в Беларуси уголь из оккупированного Донбасса – Радио Свобода
17:48
Яценюк призвал украинцев не ждать "доброго царя"
17:24
Формирование коалиции в следующем парламенте будет гораздо сложнее – Яценюк
17:21
Провинция и обнаженка: в Сеть выложили подборку философски-эротических фото Фото
17:20
Оля Полякова завела сеть жарким поцелуем с Дашей Астафьевой: пикантное видео Видео
17:00
Повышение тарифов Укрзализныци приведет госшахты к убыткам – профсоюз
16:46
Юлия Тимошенко: Мы создадим условия для инновационного развития выборы
16:35
Первая платная дорога в Украине: сколько будет стоить проезд
16:00
Сколько отдыхаем в марте 2019: в Украине определились с выходным на 8 марта 2019 Видео
15:56
Украина "затарилась" российским ядерным топливом на сотни миллионов долларов
15:52
"Хозяюшка" Ани Лорак покрасовалась на кухне в экстремальных мини-шортах
15:45
Почему падает доллар: в НБУ назвали две причины Видео
15:25
"Оскар-2019": когда пройдет премия, номинанты Видео
15:19
"Украинский Гиперлуп": опубликовано видео штурма городской электрички в Киеве Видео
15:18
Правоохранители начали обыскивать штабы Тимошенко - СМИ
15:03
Народный депутат организовал схему подкупа на президентских выборах - СБУ Видео
14:46
На Netflix проникла кремлевская пропаганда - американские СМИ
14:42
Тенденции к глобальному анархизму могут иметь слишком дорогие последствия - Яценюк
14:36
"Наступление танков Путина на Киев": военный эксперт рассказал, насколько готова армия Украины к агрессии РФ Видео
14:11
Климкин анонсировал разрыв договора с РФ по Азовскому морю Видео
13:42
От морозов до оттепели: синоптик рассказала о неожиданных изменениях погоды Видео
13:31
"Не достоин": В Госдуме хотят заменить Лазарева на "Евровидение" группой десантников
13:15
"Фантазёр" ты меня называла...": Поклонская потроллила Климкина из-за украинизации Крыма Видео
13:05
"Снова беременна?": Тодоренко и Топалов удивили сеть пикантным фото
13:01
В СБУ рассказали, для какой войны среди крымчан вербуют новых путинских наемников
12:59
Путин упустил исторический шанс стать лидером Европы – Bloomberg
12:30
В Минфине рассказали о судьбе нерастаможенных евроблях Видео
11:58
Сдали назад: Глава боевиков "ДНР" рассказал о прямых переговорах с Киевом Видео
11:43
Не будет похорон: стало известно, как простятся с Карлом Лагерфельдом
11:34
"Морозы до -40 градусов": синоптик предупредил о погодных сюрпризах Видео
11:30
"ЕС оказался поросятами": Украинский журналист жестко "проехался" по посланию Путина Видео
11:18
Порошенко показал новые миллионы в своей декларации Видео
11:00
Адвокат рассказал, как россияне "лечат" пленного украинского моряка в СИЗО
10:57
"Я тебе, с*ка, сделаю": в Сети "прославили" маршрутчика-неадеквата под Киевом Видео
10:55
Украинцам сократили выплату субсидий – Госстат
10:50
Девушка дня Instagram: модель с завидной фигурой Шеннон Лоусон Фото
10:33
Динамо - Олимпиакос: где смотреть матч Лиги Европы, прогнозы букмекеров Видео
10:27
"Аннексия" православных церквей: у Онуфрия раскусили хитрый план Варфоломея Видео
10:10
Северный поток-2: ЕС утвердил текст изменений в Газовую директиву
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться