Катастрофа может повториться: астролог назвал причину аварии на ЧАЭС

Астролог Влад Росс убежден, что авария на ЧАЭС была предсказана еще в Библии / УНИАН

26 апреля – 33-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

По мнению астролога Влада Росса, ядерный взрыв был предсказан еще в Библии, в Откровениях Иоанна, где речь шла о звезде "полынь": "10. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. 11. Имя сей звезде "полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки". А, как известно, одно из названий травы полынь – чернобыльник.

В комментарии Главреду астролог отметил, что cпусковым крючком для начала трагедии послужила комета Галлея.

Читайте такжеНе Нибиру: астролог рассказал, что может уничтожить Землю и что грозит Украине"Помимо того, что Чернобыль был предсказан еще в Библии, есть еще один любопытный нюанс. Именно в апреле 1986 года комета Галлея пролетала возле Земли. А кометы – это всегда бич Божий. Появление кометы вблизи Земли всегда сулит какие-то катастрофы. А Галлея постоянно сопровождает нашу Землю, она подлетает к нам раз в 76 лет. В следующий раз, если доживем, мы увидим ее в 2061 году, потому можно предполагать, что в 2061 году будут какие-то катастрофы. В частности, в связи с прилетом этой кометы ожидаются глобальные наводнения. В результате этих наводнений Гренландия может полностью опуститься в воду", - объяснил эксперт.

"Так вот в апреле 1986 года комета Галлея приблизилась к Земле на максимально близкое расстояние. Этим она вызвала хаос – трагедию в Чернобыле. К слову, некоторые пророки задолго до того предсказывали взрыв именно на ЧАЭС, говорили, что полынь-Чернобыль может полыхнуть и взорваться. Так что приближение кометы стало спусковым крючком к началу этой трагедии, развернувшейся в нашей стране", - резюмировал Росс.

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