День архитектора – открытки и тексты

Главред собрал самые стильные поздравления с Днем архитектора в Украине.
День архитектора в Украине отмечается в первый день второго месяца лета, то есть 1 июля.
Раньше в этот же день отмечался Всемирный день архитектуры. Но с 1997 года его перенесли на первый понедельник октября. Так что Всемирный день архитектуры 2019 пройдет 7 октября.
Главред собрал самые стильные поздравления с Днем архитектора в Украине.
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Поздравления с Днем архитектора в прозе, стихах и смс
Поздравляю с Днем архитектуры и желаю постоянного вдохновения и интересных творческих идей, удачных завершений планов и воплощения желаний. Пусть крепким здоровье будет, пусть жизнь ведет по дороге счастья и любви, пусть успех никогда не покидает.
***
Из чертежей и построений
От архитекторских идей
Идет рождение творений,
Возникнув по планете всей.
И в праздник - день архитектуры,
Желаем в жизни сотворить
Такой вам памятник культуры,
Века известным чтобы быть!
***
2 смс - 85 символов:
Архитекторы —
Творцы,
Строят царские
Дворцы!
И мосты,
И города,
Это просто —
Красота!
***
Нас каждый день окружают произведения искусства, такие, которые мы не всегда ценим и замечаем. Архитектура — это часть нашей жизни, часть нашей культуры и наследие, которое мы оставим детям. С Днем архитектуры, пусть же все здания, что окружают вас, будут прекрасны.
***
Вы здания творите, которым равных нет
За каждый сантиметр вы держите ответ
Любовь к своей работе – вот что сплочает вас
Примите поздравленья вы в этот день от нас!
Пусть будет все красиво. И в жизни, и в душе
Пусть счастье "проживает" на каждом этаже
Пусть чертежи – творенья лишь радуют вам глаз
Важна архитектура и в прошлом, и сейчас!
***
3 смс - 171 символ:
Сегодня празднуем, друзья,
День архитектуры!
Без архитекторов нельзя
Обогащать культуру.
Вы великие творцы,
Создатели шедевров,
Вдохновение всегда
Пусть будет непременно!