Какого числа Курбан Байрам в 2019 году и как праздновать

Курбан Байрам – праздник жертвоприношения у мусульман. В этот день у большинства из них традиционный выходной.
Курбан Байрам является одним из главных праздников мусульман. Дословно его название переводится как "праздник жертвоприношения". У арабов он зовется Ид аль-Адха.
Какого числа Курбан Байрам в 2019 году
Каждый год дата праздника меняется. Курбан Байрам 2019 начинается вечером 11 августа. А завершится – вечером 15 августа.
Курбан Байрам – праздник жертвоприношения: история
Название праздника отсылает к истории о пророке Аврааме (по-арабски – Ибрагиме). Как-то во сне явился ему ангел Джабраил (в Библии ему соответствует архангел Гавриил), который передал послание Аллаха. Всевышний велел пророку принести в жертву своего старшего сына Исмаила (по аналогии с Ветхим Заветом и жертвоприношением Исаака).
Читайте также"Автокефалия - не ваше дело": мусульмане Украины ответили на заявление муфтия РФАвраам долго мучился, но зарезать родного сына все же согласился. Да и сам сын был готов умереть, исполняя Божью волю.
Однако закончилось всё также, как в Библии: в самый последний момент сын по воле Всевышнего был заменен бараном. Всё это оказалось испытанием веры, которое Авраам прошел успешно.
Курбан Байрам: традиции
Начнется Курбан Байрам с утренней молитвы, от которой могут освободить разве что детей. Намаз совершается в каждой мечети. После этого совершается жертвоприношение.
Чаще всего закалывают козу или барана (по животному – на одного верующего). Но разрешается также приносить в жертву:
- козу возрастом в один год;
- корову или буйвола – должны быть двухлетками;
- верблюда (можно заколоть одного – за семерых человек) – ему должно быть пять лет.
Мусульмане также в этот день навещают близких и молятся за умерших, раздают милостыню.
Праздник жертвоприношения у мусульман: как приносят в жертву
Читайте такжеПразднование Курбан-байрама превратилось в трагедию: в Мекке погибли более 200 паломниковК приносимому в жертву животному мусульмане относятся с жалостью. Считается, что если был милостив к животному, то и Аллах будет милостив к тебе.
Забивают животное так, чтобы оно не увидело ножа (клинок должен быть острым, дабы животное не мучилось), а другие животные – смерти сородича.
Главное правило – мусульманин должен делать это с четким осознанием, что совершает жертвоприношение во имя Всевышнего.
Курбан Байрам 2019: что делают с мясом
1/3 жертвенных животных отдают беднякам или жертвуют в детские дома, вторую треть – раздают родственникам и гостям, оставшуюся треть – семья оставляет себе.
Продавать жертвенное мясо ни в коем случае нельзя.
Курбан Байрам 2019: выходной
Курбан Байрам государственным праздникам не относится ни в Украине, ни в соседней России.
В то же время верующие стараются подгадать на это время свой выходной, а в некоторых регионах (в российской Чечне, к примеру) выходной даже устанавливается официально – на местном уровне.