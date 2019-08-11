Какого числа Курбан Байрам в 2019 году и как праздновать / liveinternet.ru

Курбан Байрам является одним из главных праздников мусульман. Дословно его название переводится как "праздник жертвоприношения". У арабов он зовется Ид аль-Адха.

Какого числа Курбан Байрам в 2019 году

Каждый год дата праздника меняется. Курбан Байрам 2019 начинается вечером 11 августа. А завершится – вечером 15 августа.

Курбан Байрам – праздник жертвоприношения: история

Название праздника отсылает к истории о пророке Аврааме (по-арабски – Ибрагиме). Как-то во сне явился ему ангел Джабраил (в Библии ему соответствует архангел Гавриил), который передал послание Аллаха. Всевышний велел пророку принести в жертву своего старшего сына Исмаила (по аналогии с Ветхим Заветом и жертвоприношением Исаака).

Читайте также"Автокефалия - не ваше дело": мусульмане Украины ответили на заявление муфтия РФАвраам долго мучился, но зарезать родного сына все же согласился. Да и сам сын был готов умереть, исполняя Божью волю.

Однако закончилось всё также, как в Библии: в самый последний момент сын по воле Всевышнего был заменен бараном. Всё это оказалось испытанием веры, которое Авраам прошел успешно.

Курбан Байрам: традиции

Начнется Курбан Байрам с утренней молитвы, от которой могут освободить разве что детей. Намаз совершается в каждой мечети. После этого совершается жертвоприношение.

Чаще всего закалывают козу или барана (по животному – на одного верующего). Но разрешается также приносить в жертву:

козу возрастом в один год;

корову или буйвола – должны быть двухлетками;

верблюда (можно заколоть одного – за семерых человек) – ему должно быть пять лет.

Мусульмане также в этот день навещают близких и молятся за умерших, раздают милостыню.

Праздник жертвоприношения у мусульман: как приносят в жертву

Читайте такжеПразднование Курбан-байрама превратилось в трагедию: в Мекке погибли более 200 паломниковК приносимому в жертву животному мусульмане относятся с жалостью. Считается, что если был милостив к животному, то и Аллах будет милостив к тебе.

Забивают животное так, чтобы оно не увидело ножа (клинок должен быть острым, дабы животное не мучилось), а другие животные – смерти сородича.

Главное правило – мусульманин должен делать это с четким осознанием, что совершает жертвоприношение во имя Всевышнего.

Курбан Байрам 2019: что делают с мясом

1/3 жертвенных животных отдают беднякам или жертвуют в детские дома, вторую треть – раздают родственникам и гостям, оставшуюся треть – семья оставляет себе.

Продавать жертвенное мясо ни в коем случае нельзя.

Курбан Байрам 2019: выходной

Курбан Байрам государственным праздникам не относится ни в Украине, ни в соседней России.

В то же время верующие стараются подгадать на это время свой выходной, а в некоторых регионах (в российской Чечне, к примеру) выходной даже устанавливается официально – на местном уровне.

Курбан Байрам: фото

Курбан Байрам: видео