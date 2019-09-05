Наращивание ресниц может обернуться болезнью: офтальмологи предупредили об опасности

Злоупотребление бьюти-процедурами может привести к необратимой потере ресниц / Фото Instagram

Сегодня очень популярным веянием является наращивание ресниц – барышни массово идут на процедуры в погоне за томным взглядом. Тем более что нарастить ресницы стоит не так уж и дорого. Однако, модная бьюти-процедура чревата опасными последствиями.

Свое мнение по поводу наращивания ресниц высказали британские специалисты. В частности, врач офтальмологической клиники Элизабет Хоукс заявила, что в последнее время эксперты фиксируют рост числа глазных инфекций, а именно – заражения век, связанного с применением искусственных ресниц, пишет The Sun.

Хоукс предупредила любительниц наращенных ресниц о том, что злоупотребление бьюти-процедурами может привести к необратимой потере ресниц. Если учесть, что ресницы в первую очередь предназначены для защиты глаз от пыли и микробов, а также крайне важны для сохранения зрения, их утрата может быть сопряжена с очень опасными последствиями. Например, можно "заработать" блефарит – это хроническое воспалительное заболевание. Оно проявляется в виде опухолевых наростов, появляющихся над ресницами.

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