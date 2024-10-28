Автомобилистам 'намотать на ус': какие ошибки убивают коробку передач

Каждая из этих ошибок со временем может привести к значительным затратам на ремонт, поэтому важно обращать внимание на правила эксплуатации авто.

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ТОП-5 вещей, которые уничтожают коробку передач / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/Dibjo

Практически все водители время от времени допускают ошибки при управлении автомобилем, но некоторые из них могут обойтись очень дорого. Особенно важно осторожно обращаться с коробкой передач, ведь ее ремонт или замена стоят немало, отмечают специалисты издания ТвояМашина.

Эксперты выделяют пять самых распространенных и опасных ошибок водителей, которых следует избегать:

1. Постоянная рука на рычаге коробки передач

Даже легкое давление ускоряет износ внутренних деталей КПП.

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2. Неполное нажатие педали сцепления

Это увеличивает нагрузку на трансмиссию при переключении передач.

Почему не заводится машина - основные причины Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.

3. Удержание нажатой педали сцепления

Как и неполное выжимание, длительное нажатие перегружает КПП и ускоряет ее износ.

4. Игнорирование прогрева авто

Как и двигатель, трансмиссия нуждается в смазке. Зимой лубрикант густеет, и прогрев занимает больше времени.

5. Отказ от замены трансмиссионного масла

Некоторые специалисты утверждают, что масло можно не менять, но на практике это следует делать каждые 70-100 тысяч километров.

Кстати, Главред также рассказывал о гениальном лайфхаке, как на тесной парковке не поцарапать соседние авто дверью.

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