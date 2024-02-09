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Блогер-миллионник показала простой рецепт карамели и рассказала ее секрет

Елизавета Бельмас
9 февраля 2024, 15:19
Главред орасскажет, как правильно растопить сахар для карамели, чтобы он не горчил и не был слишком темным.
Блогер-миллионник показала простой рецепт карамели
Блогер-миллионник показала простой рецепт карамели / коллаж: Главред, фото: скриншот

Карамель - универсальный сладкий продукт, который можно добавлять в различную выпечку и десерты, а также употреблять, как отдельный продукт. Например, многие любят карамель с орехами в виде десерта к чаю. Однако мало кто знает, что карамель можно приготовить самостоятельно и быстро. Мы расскажем, как правильно растопить сахар для карамели.

Как приготовить карамель в домашних условиях

Блогер-миллионник Виктория Киктенко, известная своими экспериментами с продуктами и не только, рассказала, как в домашних условиях приготовить карамель из сахара.

Для карамели вам понадобится:

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  • кастрюля
  • вода - 200 мл
  • сахар - 200 г
  • сливки 33% и выше - 200 г
  • сливочное масло 82% - 50 г

Как приготовить карамель из сахара

Для того, чтобы приступить к приготовлению, необходимо влить воду в кастрюлю с толстым дном и высыпать в неё сахар, затем поставить это всё на огонь и ждать, пока будет вариться.

Главное - не отходить от плиты и четко наблюдать за тем, что происходит в кастрюле. Когда вода закипит, необходимо просто ждать и держать её на маленьком огне, пока сахар не сварится.

"Многие готовят карамель без воды. Просто насыпают сахар и расплавляют его. Но это опасно, потому что сахар может просто сгореть и почернеть. Для того, чтобы этого не было - просто ждем, пока кипит", - добавляет Виктория.

По ее словам, очень важно словить правильный момент, когда нужно добавлять сливки. К этому моменту карамель должна стать темнее янтарного цвета, но и не коричневой, чтобы не было горечи. Именно когда карамель приобретет свой характерный цвет, необходимо очень аккуратно добавить сливки комнатной температуры.

Когда сливки растопятся в карамели, ее можно снять с плиты и добавить масло. Его нужно хорошо размешать, а затем, по желанию, добавить немного соли, если вы любитель соленой карамели.

Когда карамель будет готова, ее можно перелить в отдельную емкость через сито (чтобы была без кристаликов сахара) и ждать, пока остынет. На этом продукт готов.

Смотрите видео о том, как приготовить карамель дома:

@kik_vika_ ?Зробити смачну карамель вдома-дуже дуже просто,можна й солону #food#рецепт#карамель#рецепты#готовимвместе#соленаякарамель♬ оригинальный звук - Kik_Vika_

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