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Большинство даже не догадывается: как определить, какого цвета будут глаза у ребенка

Анна Косик
12 ноября 2024, 02:31
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Точно угадать цвет глаз ребенка невозможно, однако есть схема, как посчитать, какого цвета глаза будут у ребенка скорее всего.
Ребенок, цвет глаз
Как цвет глаз передается по наследству / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • От чего зависит цвет глаз ребенка
  • С каким цветом глаз чаще всего рождаются дети
  • Когда у детей проявляется настоящий цвет глаз

Многие родители мечтают заранее узнать, какого цвета будут глаза у ребенка. Хотя определить точный цвет глаз заранее невозможно, определенные генетические особенности и закономерности позволяют с высокой вероятностью предсказать, какого цвета будут глаза у ребенка, если у родителей карие, зеленые или голубые глаза.

Об этом пишет "Verywell health".Главред также узнал, когда будет понятно, какого цвета у ребенка глаза и от чего это зависит. Для этого сначала нужно понять, как цвет глаз передается по наследству.

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Цвет глаз зависит от пигмента меланина в радужке и того, как он распределен. Генетика передачи цвета глаз достаточно сложная и обусловлена взаимодействием нескольких генов, хотя основную роль играет два гена - OCA2 и HERC2.

Темные цвета, такие как карий, доминируют над светлыми, например, голубым или зеленым, поэтому если у одного из родителей карие глаза, велика вероятность, что у ребенка будут темные глаза.

Однако также нужно учитывать и то, что большинство новорожденных обычно имеют светлые глаза - голубые или сероватые, поскольку уровень меланина в радужке еще низкий. Окончательный цвет глаз ребенка становится заметным ближе к 6-12 месяцам, когда меланин начинает постепенно накапливаться. Однако в некоторых случаях цвет может меняться до трехлетнего возраста или даже дольше.

Если же оба родителя имеют карие глаза, то вероятность, что у ребенка также будут карие глаза, очень высока (около 75%). Это объясняется тем, что карий цвет является доминантным. Однако возможно появление и других оттенков, особенно если в семье есть предки с другими цветами глаз.

Важно помнить, что день рождения ребенка - это не та точка отсчета, когда глаза становятся карими. Если у ребенка карий цвет глаз, он проявляется обычно в течение первых нескольких месяцев жизни.

Точных расчетов относительно того, какого цвета будут глаза у ребенка нет, но есть приблизительные таблицы и онлайн-калькуляторы, которые помогают предсказать цвет глаз на основе генов родителей. Вот базовые вероятности:

  • Если у обоих родителей карие глаза: 75% - карие, 18% - зеленые, 7% - голубые.
  • Если один из родителей имеет карие, а другой - голубые глаза: 50% - карие, 50% - голубые.
  • Если оба родителя имеют голубые глаза: почти 99% вероятность, что и у ребенка будут голубые глаза.

Также многие родители задают вопрос, как сделать так, чтобы у ребенка были голубые глаза во время беременности. Однако цвет глаз формируется исключительно генами родителей, поэтому предсказать или изменить его во время беременности невозможно.

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