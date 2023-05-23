"Будет народный траур": прогноз для Украины и роковой город, где ждать серьезной беды

Гороскоп для Украины на ближайшие недели и где ждать неприятных событий из-за войны, рассказала астролог Ангелина Вакулина.

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Война в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay, соцсети

Прогноз для Украины на ближайшие дни расскажет о серьезных планах российских оккупантов в Украине. Как сообщает Астролог Ангелина Вакулина, Россия задумала устроить новую беду в Украине.

По ее прогнозу, в Украине будет тревожно ближайшие недели.

"Днепр и область - прогноз плохой. Жертвы в следствии обстрелов или падения обломков. Могут прям несколько дней массово и активно терроризировать народ", - сообщила астролог, пишет Главред.

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Астролог отмечает, что по прогнозу могут быть тревоги с последствиями.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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"Будет тревожно в ближайшие недели. Может проиграться вторичная ситуация, народный траур, в следствие обстрелов или по типу ситуации в Днепре и Виннице. Тревоги с последствиями будут и вполне возможно не ночью", - говорит Вакулина.

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По словам астролога, контрнаступление ВСУ идет полным ходом.

"Конечно будут и радостные новости, наши территории потихоньку будут возвращаться домой. Контрнаступление идет полным ходом. Бердянск, Энергодар, Токмак и вся эта область - пора домой", - сообщила прогноз астролог Вакулина.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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