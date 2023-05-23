УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

"Будет народный траур": прогноз для Украины и роковой город, где ждать серьезной беды

Мария Тупик
23 мая 2023, 18:04 обновлено 23 мая, 18:10
395
Гороскоп для Украины на ближайшие недели и где ждать неприятных событий из-за войны, рассказала астролог Ангелина Вакулина.
Гороскоп для Украины, Война в Украине, прогноз для Украины
Война в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay, соцсети

Прогноз для Украины на ближайшие дни расскажет о серьезных планах российских оккупантов в Украине. Как сообщает Астролог Ангелина Вакулина, Россия задумала устроить новую беду в Украине.

По ее прогнозу, в Украине будет тревожно ближайшие недели.

"Днепр и область - прогноз плохой. Жертвы в следствии обстрелов или падения обломков. Могут прям несколько дней массово и активно терроризировать народ", - сообщила астролог, пишет Главред.

видео дня

Астролог отмечает, что по прогнозу могут быть тревоги с последствиями.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

"Будет тревожно в ближайшие недели. Может проиграться вторичная ситуация, народный траур, в следствие обстрелов или по типу ситуации в Днепре и Виннице. Тревоги с последствиями будут и вполне возможно не ночью", - говорит Вакулина.

Когда ждать победы Украины - прогноз

По словам астролога, контрнаступление ВСУ идет полным ходом.

"Конечно будут и радостные новости, наши территории потихоньку будут возвращаться домой. Контрнаступление идет полным ходом. Бердянск, Энергодар, Токмак и вся эта область - пора домой", - сообщила прогноз астролог Вакулина.

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

война в Украине астролог астрология астрологический прогноз война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Чем они могут похвастаться?": Данилов разнес Россию за бои в Бахмуте

"Чем они могут похвастаться?": Данилов разнес Россию за бои в Бахмуте

19:07 Украина
Украинская армия приближается к тактическому окружению Бахмута - Череватый

Украинская армия приближается к тактическому окружению Бахмута - Череватый

17:42 Украина
Война закончится вступлением Украины в Евросоюз - Шольц

Война закончится вступлением Украины в Евросоюз - Шольц

16:46 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:07

"Чем они могут похвастаться?": Данилов разнес Россию за бои в Бахмуте

18:57

"Могут пойти на Москву": Свитан рассказал о последствиях прорыва под БелгородомВидео

18:04

"Будет народный траур": прогноз для Украины и роковой город, где ждать серьезной бедыВидео

17:50

Пропал депутат Киевсовета от СН Трубицын, которого НАБУ взяло на миллионной взятке - журналист

17:42

"Готовы договориться": Франция хочет стать гарантом безопасности для УкраиныВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:42

Украинская армия приближается к тактическому окружению Бахмута - ЧереватыйВидео

17:40

Можно ли есть шкварки: многие ахнут, узнав неожиданный ответ

17:20

В России школьник на "Последнем звонке" набросился с ножом на одноклассницу

16:53

"Бывают ужасные ссоры": инсайдер рассказал про "неидеальный брак" принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Реклама
16:49

Всего одно копеечное средство уберет весь налет на унитазе: бомбический трюк, который вас удивит

16:46

Война закончится вступлением Украины в Евросоюз - ШольцВидео

16:42

Как проверить сыр зажигалкой: необычный способ отличить некачественный продукт

16:37

Орбан заявил, что "бедные украинцы" не выиграют войну: МИД поставил его на местоВидео

16:29

Мужчинам вход воспрещен: в Украине готовят запуск пассажирских вагонов с "женскими купе"

16:28

Как стирать кеды в стиральной машине автомат: 10 золотых правил, которые должен знать каждый

16:25

Почему собаки облизывают людей, но не всех подряд

16:13

Большие доплаты: пенсионеры в Украине с 1 июня получат новые выплатыВидео

16:01

Юристы рассказали, имеют ли право сотрудники военкоматов без повестки удерживать мужчинВидео

15:52

Что нельзя одевать 24 мая, чтобы весь год проблем не иметь: приметы и что нельзя делатьВидео

15:40

Мечта миллионов: культовые вещи СССР, которые хотели все

Реклама
15:34

Объемы поставок зерна в некоторые порты Одесской области выросли в три раза – Святослав Литошко

15:33

Зачем в чай добавляют соль: рецепты необычного напитка, который удивит вас своим вкусом

15:27

Экс-глава ОГТСУ Макогон скрывается от следствия за рубежом - расследование

15:27

4 украинских имени, которыми обладают энергетически сильные и необычайные женщины

15:13

ВСУ заходят с флангов и занимают высоты: украинские военные идут вперед под Бахмутом

15:11

Просто улетный десерт: идеальный рецепт, который уплетают за 1 минутуВидео

15:03

Мужчина 22 года тайно встречался с мамой своей жены: чем все закончилось

14:55

"Лучше бы на ВСУ": блогерша Саша Бо нарвалась на гневную критику из-за розыгрыша дорогого авто

14:49

Курск, Брянск и Белгород: в РДК назвали направления новых рейдов повстанцев

14:41

Глава СБУ Василий Малюк для спецпроекта "Год. За кадром" рассказал об украинских тайных агентахВидео

14:25

Привычки, которые помогают стать успешным: 5 навыков, меняющих жизнь

14:08

"Саня, ты в порядке?": экс-"холостяк" Алекс Топольский пропал и не выходит на связь

14:00

"События на Белгородщине – не последнее восстание в РФ": в Минобороны Украины сделали важное заявлениеВидео

13:49

Обращайтесь в ФСБ: у Путина опозорились нытьем насчет рейда добровольцев по Белгородщине

13:49

Безумно красивое цветение обеспечено: как подкормить орхидею молоком

13:35

Как сделать так, чтобы в доме воцарился божественный аромат: бомбические трюки от умелых хозяек

13:30

Почему нельзя "приводити приклад" и "задавати питання": языковед рассказал о типичной ошибкеВидео

13:29

Китайский гороскоп на июнь 2023: Быкам - трудности, Кролику - страданиеВидео

13:26

Гены пальцем не раздавишь: топ-6 актрис, которые пошли по стопам своих звездных мам

13:24

Безумная головоломка: только люди с высоким IQ заметят странную ошибку на изображении гостиной

Реклама
13:19

Максим Галкин впервые рассказал, как бежал из РФ в начале полномасштабной войныВидео

13:04

Гороскоп на июнь 2023 для Львов: радость, любовь, выигрыш и романтическое знакомство

12:49

Невероятная польза и простота микрозелени: в чем секрет ее сверхпопулярностиВидео

12:48

Favbet Foundation передал бригаде имени Черных Запорожцев пикап Mitsubishi

12:45

Погибнут за одну ночь: какие цветы категорически нельзя выносить летом на улицу

12:27

Лукашенко может стать гарантом военной безопасности Россиимнение

12:11

Можно ли сделать макароны без масла: способ, который спасет любую хозяйку

12:10

Умер звезда "Тора", "Рима" и "Звездных войн" Рэй Стивенсон

12:05

"Теперь это глубже и сильнее": Мартин Скорсезе поддержал Украину на Каннском кинофестивалеВидео

12:03

РФ перебрасывает часть войск из Украины в Белгородскую область – СМИВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять